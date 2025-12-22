姜濤演唱會2025丨姜濤演出期間突停電8分鐘　笑指考臨場反應首唱《你要倔強》作補償 感謝衛蘭送書分享信仰

MIRROR成員姜濤正在亞博舉行一連九場的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》，昨日（21日）來到第五場，除有衛蘭(Janice) 做嘉賓，在姜濤演出期間卻發生小插曲，突然停電近8分鐘後，演唱會繼續順利舉行，而姜濤最後更特別送上歌曲《你要倔強》給觀眾作補償。

姜濤與觀眾大合照打發時間

昨日冬至姜濤如常舉行演唱會，當他唱《Dummy》到尾聲時，場館突然停電，全台漆黑一片沒有音樂，姜濤一直hold住姿勢，等待下一首歌曲起歌，但近十秒依然一片寧靜，直至演唱會監製細榮通知，他才得知停電，姜濤表示：「唔係咁大整蠱啊？早啲收工，同屋企人食冬至飯。」又笑稱：「咁都幾考我臨場反應，佢又跳得幾啱時候，唱晒成首歌先跳。」而姜濤在停電期間未有返回後台，一直在台上用咪與監製細榮公開對話，又走到台上不同位置，與觀眾大合照打發時間，場面搞笑；沒有音樂約8分鐘後終緊急維修好了，姜濤由《鏡中鏡》開始唱番，最後為補償觀眾，亦首唱隊友陳卓賢（Ian）作曲的《你要倔強》。

監製細榮事後感謝姜濤

監製細榮在事後亦在社交網感謝姜濤：他表示：「Day 5完show.我好感謝姜濤，你了解我唔喜歡唔完美，知我一定好唔開心，完show後你竟然仲不斷為我打氣，不斷話『冇嘢啦。』多謝你嘅善良。非常感恩認識到你。我哋全員明（今）天會返場館再check所有嘢，我哋會盡力，Round 2一定會完美進行。最後感謝觀眾及姜糖的包容，你們每位都十分善良，我會為姜努力跑埋落去，好好完成這個超高水準的演唱會。」

姜濤稱呼衛蘭老師

另外，昨晚姜濤邀來衛蘭擔任嘉賓，二人合唱《大哥》，姜濤分享與衛蘭的相識經過，他表示：「我仲記得幾年前Edward一個騷，我哋之前冇真正認識過，嗰個時候衛蘭老師，介唔介意我叫你衛蘭老師？你嗰時畀咗一本書我，同埋幫我去祈禱呢件事，令嗰個時候嘅我好surprise，我未試過有呢個感受。」衛蘭續說：「我自己有信仰，信仰幫到我，好想同你分享呢個信仰，希望可以幫到你，當你好低潮時候，其實係同神嘅一個關係。」姜濤坦言這半年有嘗試去同神溝通，衛蘭亦鼓勵他：「好呀，多啲祈禱，因為耶穌好愛你，我哋大家都好愛你﹗」最後，姜濤再一次感謝衛蘭：「我再次感恩，你嗰個時候好輕微舉動，但幫咗我好多，一直支持我，所以今（昨）晚好多謝你。」