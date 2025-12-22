岑麗香攜6歲Jacob母子檔初登場 自爆有做「秘密特訓」 唔介意囝囝試幕前工作

岑麗香及現年6歲多的大兒子Jacob受乳酪品牌邀請首次母子檔上陣，拍攝宣傳短片，「神還原」香香與兒子在家相處的溫馨日常。身為兩子之母的香香，甜美笑容與好身材十年如一日，羨煞不少媽咪，原來她的凍齡秘方離不開乳酪。香香獻出第一次與囝囝拍廣告的黃金畫面：「我一向不會強逼小朋友上鏡，所以有先問Jacob意願，他也想試試看，可能因為他在學校有玩小劇場；二來他超級喜歡吃乳酪，一聽到是芒果口味即兩眼發光，第一時間問我拍攝時是否真的可以吃乳酪？」

首次跟兒子在鏡頭前演戲有壓力

首次以母子檔合作，香香與老公強強當然有為Jacob「特訓」：「我事前將劇情與對白寫出來，跟囝囝一起練習，也有教他用不同的方法去記對白，而且跟他說明到達拍攝現場後便是專業演員，一定要表現專業，除了熟讀對白，亦要聽從工作人員的指令，盡力做好角色；爸爸則叮囑Jacob千萬不要扭計，要聽媽咪話，哈哈！結果Jacob的表現超乎預期，做得很好，Good Job!」香香並大方分享獨門育兒秘方：「囝囝在日常生活中也習慣了聽我指示，所以拍攝跟現實分別不大，反而是我第一次跟兒子在鏡頭前演戲有點壓力，我也有趁機向他講解媽咪的工作環境，如何熟讀對白、如何用拼音記中文字等，讓他明白工作是甚麼一回事。

Jacob享受幕前工作

香香笑言兩位兒子是否具表演天份要交由觀眾決定， Jacob經過今次拍攝，似乎頗享受幕前工作，她說：「如果他對表演有興趣，又可以學到新技能，當然可以再嘗試幕前演出；若然他覺得辛苦，專注讀書考取好成績也很好，總之我跟老公無論如何也會做兒子們的最強後盾！」