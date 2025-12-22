原來視咁的丨梁芷珮被「全黑懲罰房」嚇窒：兩秒已經頂唔順 出海遇超大風浪變「海盜船」驚魂

由梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列一直大受歡迎，無綫推出全新系列的《塔斯曼尼亞潮什麼》，於今晚起，逢周一至五晚（一連5集）10點半翡翠台播映。Christy將帶觀眾玩轉這個有澳洲「世外桃源」之稱的地方，除可透過節目欣賞靚人靚景外，更可直擊Christy團隊如何在一日之中歷盡四季天氣。

剛從「全黑懲罰房」的Christy表示，入去兩秒已經頂唔順！

Christy到訪「南半球最靚監獄」。

Christy坐小船出海觀賞懸崖時遇超級大風浪，恍如機動遊戲「海盜船」。

今、明晚播出的頭兩集，Christy將帶大家玩轉有「活力十足城市」之稱的塔斯曼尼亞首府Hobart。除四出欣賞不同面貌的宏偉壯麗特色懸崖，又會到訪獲獎無數的農莊、親親澳洲不同的可愛本土動物，包括袋熊與「塔斯曼尼亞惡魔」，以及到訪被列為世界文化遺產、擁有200年歷史的「南半球最美監獄」。

Christy到訪獲獎無數的農莊。

由最古老倉庫改建、全澳洲第一間以藝術為題的酒店。

超巨大的生熟食鮑魚。

向來熱愛刺激的Christy，當坐小船出海觀賞當地特色懸崖時，竟遇上超級大風浪，她不但頭髮亂了，整架船的郁動幅度恍如機動遊戲「海盜船」，連見慣大場面的Christy也驚嘆「個浪好恐怖」，團隊最終更因惡劣海上環境、要停止懸崖觀賞之旅。另一較為特別的行程，是到訪「南半球最靚監獄」參觀。為了增加參觀者代入感，館方安排所有入場參觀者「飾演」不同類型的囚犯，Christy獲安排「經常逃獄的囚犯」、因而要被鎖上沉重腳鏈。她還會參觀當年囚犯的獨立監倉、設計特別的祈禱室，還有雖然沒有酷刑設備、但恐怖程度卻有過之而無不及的「全黑懲罰房」，Christy事後直指懲罰房可怕得「入去兩秒已經頂唔順」。

坐船出海歎海鮮

此外，食、住行程亦相當精彩，無論是第1集的「農莊住宿」或是第2集入住全澳洲第一間以藝術為主題的酒店，Christy均住進坐擁無敵靚景的房間，前者令人恍如置身森林和原野、後者則能飽覽Hobart絕色靚景。飲食方面，首推「即撈即食新鮮海鮮」，相關船tour雖然收費每人要約2900港元，但能品嘗打撈員即場打撈上船的肥美海膽、貝類海鮮及超巨大的鮑魚；還有生蠔、三文魚刺身及龍蝦等，絕對是超級享受之旅。

