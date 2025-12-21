等待果陀丨林家棟大讚倪秉郎演技佳有感染力 紀念品收益全數捐助大埔災民

由鄧樹榮戲劇工作室傾力製作、以粵語全新演繹的荒誕派經典作品《等待果陀》（Waiting for Godot），日前於壽臣劇院正式上演。該製作匯聚跨領域演出陣容，包括首次參演舞台正劇的影帝林家棟、朱栢謙、蔡瀚億（BabyJohn），以及倪秉郎（郎哥）。四位首度同台合作，共同為這部世界經典注入當代粵語舞台的生命力。《等待果陀》以「兩幕悲喜劇」形式，透過兩位流浪漢在無盡等待中的對話與處境，深刻探討存在、希望與虛無的永恆命題。

朱栢謙感謝能與林家棟合作

此次製作以純粵語對白呈現，既讓香港觀眾更易投入劇情，亦展現了粵語作為舞台語言的表現力與感染力。導演鄧樹榮及團隊在尊重原著精神的基礎上，融入本土視角與當代劇場美學，使經典文本與香港觀眾產生更深層的共鳴。謝幕時，林家棟請觀眾向郎哥送上掌聲，因郎哥在劇中幾乎沒有對白，僅以一段長達八分鐘、一氣呵成的獨白，配合豐富的身體語言，演繹出一段看似荒誕卻意味深長的篇章。隨後，BabyJohn稱讚林家棟與朱栢謙在近兩小時的演出中從未離開舞台，由始至終帶領着戲劇節奏。朱栢謙則分享對BabyJohn的欣賞，表示：「認識BabyJohn好耐，佢好認真咁去搞笑，排練時我都忍唔住笑，大家俾啲掌聲佢，佢真係好正。」他亦感謝能與林家棟合作，更透露對方在排練首日已熟記所有劇本，林家棟笑回：「鄧樹榮好煩㗎！我要應付佢嘛！」

紀念品收益全數撥捐大埔宏福苑火災

劇團宣布演出期間所有周邊紀念品的銷售收益，將不扣除成本，全數撥捐用以支援早前大埔宏福苑火災中受影響的居民。林家棟表示：「今次每個角色都比較困難，看似無邏輯，但又好似有內容；看似無主題，卻又有好多點可以讓大家對號入座。希望大家享受舞台劇之餘，也支持火災居民，大家都要好好活下去。」導演鄧樹榮感謝觀眾的熱烈反應，認為大家真正進入了《等待果陀》的世界。