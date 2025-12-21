Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

等待果陀丨林家棟大讚倪秉郎演技佳有感染力 紀念品收益全數捐助大埔災民

影視圈
更新時間：22:15 2025-12-21 HKT
發佈時間：22:15 2025-12-21 HKT

由鄧樹榮戲劇工作室傾力製作、以粵語全新演繹的荒誕派經典作品《等待果陀》（Waiting for Godot），日前於壽臣劇院正式上演。該製作匯聚跨領域演出陣容，包括首次參演舞台正劇的影帝林家棟、朱栢謙、蔡瀚億（BabyJohn），以及倪秉郎（郎哥）。四位首度同台合作，共同為這部世界經典注入當代粵語舞台的生命力。《等待果陀》以「兩幕悲喜劇」形式，透過兩位流浪漢在無盡等待中的對話與處境，深刻探討存在、希望與虛無的永恆命題。

朱栢謙感謝能與林家棟合作

此次製作以純粵語對白呈現，既讓香港觀眾更易投入劇情，亦展現了粵語作為舞台語言的表現力與感染力。導演鄧樹榮及團隊在尊重原著精神的基礎上，融入本土視角與當代劇場美學，使經典文本與香港觀眾產生更深層的共鳴。謝幕時，林家棟請觀眾向郎哥送上掌聲，因郎哥在劇中幾乎沒有對白，僅以一段長達八分鐘、一氣呵成的獨白，配合豐富的身體語言，演繹出一段看似荒誕卻意味深長的篇章。隨後，BabyJohn稱讚林家棟與朱栢謙在近兩小時的演出中從未離開舞台，由始至終帶領着戲劇節奏。朱栢謙則分享對BabyJohn的欣賞，表示：「認識BabyJohn好耐，佢好認真咁去搞笑，排練時我都忍唔住笑，大家俾啲掌聲佢，佢真係好正。」他亦感謝能與林家棟合作，更透露對方在排練首日已熟記所有劇本，林家棟笑回：「鄧樹榮好煩㗎！我要應付佢嘛！」

紀念品收益全數撥捐大埔宏福苑火災

劇團宣布演出期間所有周邊紀念品的銷售收益，將不扣除成本，全數撥捐用以支援早前大埔宏福苑火災中受影響的居民。林家棟表示：「今次每個角色都比較困難，看似無邏輯，但又好似有內容；看似無主題，卻又有好多點可以讓大家對號入座。希望大家享受舞台劇之餘，也支持火災居民，大家都要好好活下去。」導演鄧樹榮感謝觀眾的熱烈反應，認為大家真正進入了《等待果陀》的世界。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
10小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
6小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
8小時前
港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮
港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
2025-12-20 21:00 HKT
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊
80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊
影視圈
9小時前
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
飲食
11小時前
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
影視圈
6小時前
歐倩怡疑患一病透露曾於大學失控：停唔到落嚟 與郭晉安離婚年半傳撻着億元身家老闆級中佬
歐倩怡疑患一病透露曾於大學失控：停唔到落嚟 與郭晉安離婚年半傳撻着億元身家老闆級中佬
影視圈
8小時前