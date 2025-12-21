張兆輝愛女化身助手識執生 忠粉花半年積蓄赴南沙支持 孖湯寶如唱《相思風雨中》獲益良多

上月榮獲溫哥華影帝殊榮的張兆輝於12月19至20日在南沙參與《期遇好聲音‧星耀金融島─灣區港樂夜》兩場演出，同台嘉賓包括湯寶如、黃凱芹等。首場演出時，輝哥不僅與觀眾熱情互動合唱，又落台握手，與全場打成一片，氣氛熾熱。

南沙開唱寵粉無限

有眼利觀眾發現輝哥的女兒張卓姿（Twiggy）擔任其助手，不僅為爸爸整理衣服，又衝上台前代接花束，讓輝哥能專心演出。騷後，問到是否滿意女兒表現，輝哥表示：「佢喺英國修讀電影與電視學士課程，咁啱放假返港，應該畀佢親身體驗一下，而家佢對流程瞭如指掌，呢兩天日佢表現合格，勤力、主動！識執生！」是次演出，吸引不少南沙鄉親及過百本地粉絲到場，還有忠實粉絲不惜遠從東北而來，甚至動用半年積蓄到來支持。眼見粉絲遠道而來，在酒店及會場苦苦等候，人潮擠滿大堂至需出動保安維持秩序，寵愛粉絲的輝哥未有迴避，還主動逐一與他們合照，最後溫馨叮囑大家早點休息。貼心舉動獲粉絲力讚「真‧暖男影帝」。

活動上，輝哥除了獨唱《笑看風雲》、《風的季節》、《偏偏喜歡你》、《兩隻蝴蝶》等經典歌曲外，又與湯寶如合唱《相思風雨中》，最後以全場合唱《友誼之光》圓滿落幕。與多位實力唱將同台，輝哥坦言確有壓力，事前積極練歌兼跑步練氣，並表示此行學到不少舞台技巧。

對於熱情的支持者，輝哥十分感動，「有粉絲買咗兩日嘅飛，真係好多謝佢哋！」酒店經理更加感激輝哥，指酒店房間給他的粉絲「訂爆」了。

