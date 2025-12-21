姜濤獲林青霞親臨睇騷讚前途無量 向Gareth. T即場邀歌 深情剖白曾受情緒主導自己

MIRROR成員姜濤《KEUNG TO“LAVA”LIVE 2025》演唱會現正於亞博舉行，昨晚第4場獲「大美人」林青霞親臨捧場，林青霞在社交網分享與姜濤合照，相中見林青霞笑容燦爛，保養得宜。林青霞非常欣賞後輩姜濤，去年慈善晩宴她點名與姜濤合唱張國榮《明星》而結緣，昨晚她欣賞演唱會後貼文大讚:「這位是去年跟我一起合作『腦智同護』公益活動的偶像歌手姜濤。他的真誠、善良和努力，令到公眾都愛他、支持他。今晚去欣賞他的演唱會，觀眾席人山人海，座無虛席，在此祝福他一切順利！前途無量！」

只有共生才可變成better man

此外，昨晚演唱會請來Gareth. T湯令山擔任表演嘉賓，姜濤搞笑地戴上黑超配合Gareth. T造型，2人合唱《用背脊唱情歌》，姜濤大讚此歌是他今年心目中最喜愛的一首歌，問對方究竟經歷了甚麼才可以寫出這首歌，更趁機向對方邀歌，笑問:「你好似有一排冇寫歌俾我？」姜濤又稱雖然私下沒太多交流，但有些事好想用歌去達，Gareth即明他想要甚麼，每次都給他很多新衝擊。兩人擁抱後，Gareth T獨唱《去北極忘記你》。其後，姜濤深情剖白內心的他，他指歌曲《寂寞圓舞》是過去一年的自我對話，姜濤一直有分姜濤A、姜濤B，姜濤A不是大家在台上見到那個他，只會出現在離開舞台的時候，花姐成日話頂唔順，就是姜濤呢一面，是任性、直率的一個人，受情緒主導自己，沒真正同自己溝通，過去幾年受他主導好多情緒，傷害了好多身邊重視的人。至於姜濤B是一個好懂事、好理性的人，他漸領悟到不需要兩個對立，需要他們共生，只有共生才可變成一個better man。



