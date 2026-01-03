萬千星輝頒獎典禮2025丨《金式森林》羅天宇提名男配角獎 曾戀湯洛雯傳撻着陳懿德 前繼父是男星

萬千星輝頒獎典禮2025／羅天宇／最佳男配角丨無綫電視盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。現年38歲的羅天宇憑《金式森林》中「方學賢」一角，獲提名最佳《萬千星輝頒獎禮2025》「最佳男配角」獎。羅天宇2016年參選香港先生加入TVB，至今17年，除了演藝事業備受關注外，其豐富的感情生活也一直是大眾焦點。近年羅天宇被傳與「東張女神」陳懿德拍拖，加上過往情史，難怪被封「女神收割機」。

TVB頒獎禮2025丨羅天宇女友位位女神級

羅天宇自2008年參選香港先生奪冠入行以來，異性緣極旺，因而被冠上「女神收割機」的稱號。他曾公開承認三位圈中女友，分別是苟芸慧、林芊妤（Coffee）和湯洛雯。除此以外，他的緋聞女友名單也相當精彩，幾乎所有合作過的女星都榜上有名，包括蔣家旻、陳瀅、高海寧、何依婷、戴祖儀及陳曉華等，位位都是女神級人馬。

TVB頒獎禮2025丨羅天宇陳懿德戀情獲認可？

近年羅天宇被傳與比他年輕12歲的前港姐、有「東張女神」之稱的陳懿德熱戀中。據悉，兩人因共同熱愛打籃球而結緣，雖然一直未有公開承認戀情，但多次被傳媒拍到出雙入對，男方更被指夜訪女方香閨，有傳已融入陳家。《東周刊》去年6月獨家直擊羅天宇與陳懿德母女一同用餐，羅天宇被指與未來外母相處融洽，似乎已獲得家長認可，關係穩定。雖然兩人對外仍以「好朋友」相稱，但陳懿德曾在訪問中力撐羅天宇為人善良，並非外界所說的花心，言談間毫不掩飾對男方的欣賞。

TVB頒獎禮2025丨羅天宇家境富裕

羅天宇出身於富裕家庭，有指他的母親Barbi Law是一名商人，亦投資不少物業，並在西貢經營一個佔地四萬呎的大型燒烤場。羅天宇自小生活無憂，父母在他四個月大時離異，他跟隨母親姓羅。他的母親年輕時亦曾報讀藝員訓練班，懷有明星夢。而羅天宇的同母異父弟弟胡㻗同樣是選美出身，於2016年參選香港先生而入行，而胡㻗的爸爸是「銀河十星」之一的胡越山。

TVB頒獎禮2025丨羅天宇本是舞蹈員

羅天宇當時在澳洲完成高中學業後，因迷上舞蹈而放棄升學，回港擔任跳舞助教，其後更在《舞動奇蹟》中擔任舞蹈員。羅母為他報名參選2008年《香港先生選舉》後，他一舉奪得少年組冠軍，從而正式踏入演藝圈。入行初期，他已憑藉處境劇《愛·回家》中「馬子仁」一角成功「入屋」，為觀眾所熟知，近年成為TVB力捧小生之一。