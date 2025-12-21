55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊

現年55歲、出身於身家30億家族的東華三院前主席王賢誌（Vinci），效力TVB時多數擔任主持工作，曾主持過不少大騷如《歡樂滿東華》。自今年2月被法庭正式頒令破產後，一直保持低調。近日他終於重整旗鼓，回到他曾擔任主席的東華三院，以星級導師身份為機構職員開辦司儀及口才技巧課程，並在社交媒體上首度剖白破產後的心路歷程。

王賢誌精神飽滿神采飛揚

從王賢誌分享的照片中可見，他身穿黑色西裝外套配搭簡潔的白色T恤，並戴上一副透明粗框眼鏡，打扮斯文時尚。雖然他的身形與臉頰看起來比以往消瘦了一些，但全程面帶微笑，無論是站在東華三院的標誌前，還是在課堂上拿著麥克風授課，都顯得精神飽滿神采飛揚，似乎已逐步走出破產陰霾。

王賢誌為一天導師準備數周

王賢誌在IG帖文中透露，他剛完成了人生第一堂司儀及口才技巧訓練課程。為了這個從早到晚長達八小時的課程，他花了好幾星期準備，不僅製作了大量講義，還精選了自己過往的經典主持片段作教材。

王賢誌：曾在低谷徘徊

除了分享工作，他更藉此首度正面回應破產以來的心境，寫下了一段感性文字：「回首過去這一年，我其實走得並不容易，歷經過跌跌撞撞，也曾在低谷裡徘徊，卻始終告訴自己，路終歸是要一步一步走下去的。」字裡行間透出無限辛酸，但也展現了他重新出發的決心。他表示，這次能將數十年經驗化為課堂分享，指導後輩，讓他尋覓到了全新的目標與挑戰，盼望未來能走得更穩、更遠。

