Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

MMA 2025｜GD掃7獎成大贏家 Jennie性感中空裝搶鏡 EXO事隔8年登台喚回憶

影視圈
更新時間：14:45 2025-12-21 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-21 HKT

「第17屆Melon音樂頒獎禮」（MMA）昨晚（20日）在首爾高尺巨蛋舉行。G-Dragon（權志龍、GD）一口氣擸走7個獎，包括：年度藝人、Kakao Bank年度專輯、年度最佳歌曲、Top 10歌手、Millions Top 10、最佳男歌手和詞曲創作者獎等，最勁是4大年度大獎當中他個人就佔了3項。除了答謝大會和粉絲支持外，他更喊話道：「希望明年能以團體（BIGBANG）拿下獎項！」

Winter甩Jungkook@BTS「情侶紋身」

席間，GD更演唱了《Power》、《Home Sweet Home》、《Too Bad》Remix版本及《Crooked》等歌曲，及後更走到藝人席與其他歌手互動，令NCT WISH、IVE等後輩興奮不已。當GD見到Zico更把咪高峰遞給他，邀請他一起合唱。接着GD為表謝意，更脫下自己的圍巾，親自為Zico戴上，場面十分友愛。

此外，BLACKPINK成員Jennie除先拔頭籌，連奪Top 10歌手和Million Top 10外，更憑個人專輯《Ruby》奪得4大年度大獎中的年度製作獎。Jennie致辭時不忘提及同屬BLACKPINK的姊妹們：「成員們，我很想你們……今天只有我一個人，感覺好孤單！」而Jennie昨晚的表演部分亦大獲好評，她身穿寫滿中文字的白色紗袍，從升降台上登場，如女神下凡。然後她接連演唱《Seoul City》、《Zen》、《Like Jennie》等歌曲。更在歌舞中不時轉換舞台look，讓人目不暇給。

全晚另一高潮就是EXO暌違8年後重登MMA舞台，他們接連帶來《Monster》、《The Eve》、《Love Shot》、《Growl》等名曲，最後更演唱了新歌《Back It up》，炒熱全場氣氛。至於昨晚另一風頭躉Zico亦收穫甚豐，由他一手打造的男團BOYNEXTDOOR獲封最佳男團，他本人亦勇奪最佳製作人獎。最厲害是他邀得日本人氣組合YOASOBI主唱ikura（幾田莉拉）首登MMA舞台，並跟他合唱了二人合作新曲《Duet》。最搞嘢是原先二人假裝以視訊連線，下一秒卻是ikura突然現身台上，驚喜合體令全場觀眾尖叫不斷。另外，aespa成員Winter冒寒穿吊帶裙行紅地毯，被發現疑似洗掉右手臂上與Jungkook@BTS之「情侶紋身」。

相關文章︰Jennie@BLACKPINK與兩舊愛G-Dragon及Kai@EXO現身MMA IVE摘下最佳女團 BOYNEXTDOOR捧走最佳男團

2025 MMA部分得獎名單

年度藝人：G-Dragon

Kakao Bank年度專輯：G-Dragon《Übermensch》

年度最佳歌曲：G-Dragon《Home Sweet Home(feat. Taeyang, Daesung)》

年度最佳製片：Jennie《Ruby》

年度最佳新人：ALLDAY PROJECT / Hearts2Hearts

Top 10：Rosé、林英雄、Jennie、aespa、BOYNEXTDOOR、G-Dragon、IVE、NCT WISH、PLAVE、RIIZE

Million Top 10：Rosé《rosie》、SEVENTEEN《HAPPY BURSTDAY》、IU《Flower Bookmark Set》、林英雄《IM HERO 2》、Jennie《Ruby》、BOYNEXTDOOR《No Genre》、G-Dragon《Übermensch》、IVE《IVE EMPATHY》、PLAVE《Caligo Pt.1》、RIIZE《ODYSSEY》

最佳男歌手：G-Dragon

最佳女歌手：Rosé

最佳男團：BOYNEXTDOOR

最佳女團：IVE

最佳OST：HUNTR/X《Golden》

最佳流行歌手：Ed Sheeran

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
21小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
5小時前
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
2小時前
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
飲食
7小時前
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
影視圈
8小時前
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
影視圈
1小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
22小時前
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
4小時前