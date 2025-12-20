杜琪峰認鮮浪潮有財政壓力感謝古天樂大力支持 執導盧瀚霆電影3年只拍了10日：會盡快開拍

第十九屆鮮浪潮國際短片節本地競賽頒獎禮今日（20日）舉行，杜琪峰、邱禮濤等都有出席，杜琪峰在活動上稱鮮浪潮多年來在財政上很大壓力，要用盡方法省錢，感謝古天樂的大力支持，他們會繼續努力在20屆和大家見面。

杜琪峰望頂到80歲

杜琪峰受訪時表示鮮浪潮在籌備資金方面很大壓力，笑言仍頂得順，鮮浪潮舉辦的目的是希望讓年輕人有更多機會，如果年輕人連試的機會都無很可惜。講到明年就是20屆會否大搞？他笑說：「當然會，所以現在努力撲水中，希望可以邀請過去20屆的參賽者和得獎者到來，但還在計預算。（預算要幾多？）多有多搞，少有少搞，但應該唔好低過100萬。（古天樂幫了鮮浪潮很多？）他一直都很幫忙，我們有找他的公司做嘢有俾錢，他轉頭就捐返出來，當然越多人幫越好，現在環境艱難，有時是別人揀要不要幫你，不是那麼容易，其實都已艱難很多年，幸好我們早有預備，現在都還可頂幾年，希望日後環境可改變，令自由創作的人有更多機會，我對未來有信心，點都頂到80歲，我現在70，真的頂不順就不好意思。」又說社會一直在變，今日不知明日事，但他一直相信萬物有時，對任何事情都抱有希望。

否認與梁朝偉合作電影

談到工作計劃，他笑指很懶，執導盧瀚霆主演的電影3年來只拍了10日，透露會盡快開拍，點都會拍完，否則日日在家餵雀都不好意思。至於與梁朝偉合作的電影，杜琪峰笑指無講過此事，但有機會與他合作最好，想和他一起拍一齣好戲，是否會到日本取景？他表示未知，等寫好劇本再講。提到好友馮淬帆和許紹雄早前相繼離世，他表示兩人真的是好兄弟，前後腳離世，他與二人已經認識多年，當年加入TVB時，馮悴帆已擔任導演，讚他的電影風格好嚴謹，適逢對方在台灣舉行告別式時身在當地便出席，又指跟許紹雄合作無間，對方的離世來得突然，但人生好精彩。

邱禮濤未知《我們不是什麼》上映日期

另外，邱禮濤執導新戲《我們不是什麼》原定聖誕檔期上映，但因大埔宏福苑火災而延期，他表示未知幾時上映，相信應該是明年，一切等電影公司公布。談到若然今年上映可報名角逐《金像獎》獎項，問到可覺可惜？他表示已對獎項沒感覺，可能對戲中兩位演員有影響，如果報不到明年就等後年，反而怕明年電影數目不夠，令金像獎未能舉行，但戲言自己沒有那麼大影響力。