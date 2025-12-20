韓團XODIAC香港成員SING LEO 回港快閃見粉絲 掛念香港美食

韓國人氣男團XODIAC兩位香港成員麥駿昇（SING）及李傲賢（LEO）凱旋回港，快閃12小時於三間茶飲店驚喜亮相擔任「一日店長」，與本地及海外粉絲近距離互動，並分享他們對茶飲文化的喜愛。活動吸引大批傳媒及粉絲到場，氣氛熱烈，活動現場亦特別布置成充滿節日氣氛的打卡熱點，讓粉絲除了與偶像見面，也能留下美好回憶。兩位成員在訪問中表現親切，更暢談首次擔任店長的新鮮體驗，LEO坦言非常掛念香港的美食，感恩能獲邀回港與家人過節相聚，其後他更與現場粉絲進行多項互動遊戲，並親手贈予飲品給幸運粉絲，將現場氣氛推至高潮。

新歌《Alibi》用AI製作MV奪大獎

最近XODIAC新歌《Alibi》首天就打入韓國音樂榜的十大位置 ，KPOP全AI製作MV除開創先河外，也在美國的《International AI Film Festival》和韓國的《Seoul International AI Film Festival》獲得《Best AI MV》大獎，更選中入圍印尼和澳洲的國際AI電影節。SING表示：「我們跟AI不是競爭對手，而是互相補足，十分榮幸公司給我們機會借助科技的力量進行藝術上的創新。」而粉絲亦紛紛表示期待XODIAC未來能有更多機會來港與大家見面。