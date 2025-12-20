45歲葉璇罕曝光重現古典女神風範 顏值不輸同場TVB新紮女神 重回巔峰搣甩大媽味

昔日TVB當家花旦葉璇，1999年參選國際華裔小姐贏得冠軍之外，以及奪得「最具古典美態」獎後加入TVB，樣靚身材好的她，亦因此有「古典美人」稱號。近年葉璇為照顧患病父親，甚少參與幕前演出，偶爾才在社交平台更新自己近況。久未露面的葉璇，近日現身一個慈善晚宴，網民看到葉璇近況感到驚訝，指45歲的她身上帶着仙氣，皮膚仍很緊緻，狀態一點也不輸30歲的「東張女神」梁敏巧！

葉璇保養得宜

從照片中所見，當晚除了有葉璇之外，同場還有去年已離巢TVB的謝東閔，及「東張女神」梁敏巧等藝人出席。葉璇當日束起馬尾、全黑打扮現身，化上一個薄薄的靚妝，並配上鮮紅色唇膏，看上去皮膚相當緊緻，側面看都沒有雙下巴，臉上一點歲月痕跡都看不見，網民都大讚她保養得宜，仙氣十足，顏值拍得住旁邊幾位「後生女」。

葉璇被指大媽味濃

現年45歲的葉璇，2005年葉璇離巢TVB後轉戰內地市場，並轉型加入直播帶貨行列，但有指她直播時舉止騎呢，加上越來越「放飛自我」的形象引起網民高度關注。葉璇曾試過零濾鏡油頭粉面開直播、撩鼻扮醜，又以凸腩Look示人，被指走樣兼大媽味濃，不過葉璇就懶理，指自己是配合工作的需求。

