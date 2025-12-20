Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

G-Dragon分享MAMA花絮片段 因大埔火災修改整個歌單 回應網民批評演出失準

更新時間：16:15 2025-12-20 HKT
發佈時間：16:15 2025-12-20 HKT

韓國天王兼BIGBANG隊長G-Dragon（GD）昨晚在官方頻道分享上月29日在香港出席MAMA頒獎禮的花絮片段。片段一開始有他與同事開會討論在MAMA演出甚麼歌曲，他原本計劃以《Too Bad》作結尾，之後他再公開與舞蹈員綵排舞蹈的片段，並寫上11月25日是最後舞蹈綵排的日子。

G-Dragon特意用雛菊作舞台背景

同晚，GD乘坐私人飛機出發到香港，他在機上指去年在MAMA上，有隊友的陪伴，今年會否感緊張？就要在現場才知道。之後片段播出他在酒店看着香港大埔宏福苑大火的新聞，並直言：「發生如此壞的情況，我不能夠表演。我該怎樣做？這個時候不適合Break Dance或我安排好的類似表演。」之後見他到啟德主場館綵排，但他不斷擰頭表達不滿，並歎氣稱：「如果頒獎禮不進行，我認為很合理。我不知道怎樣做才是好，我很矛盾。」當日綵排後，GD決定修改整個歌單。

然後是GD於上月29日、MAMA舉行第2日前，他在台上綵排，並改以《Untitled, 2014》作結，又指會用fans為他製作的雛菊標誌作為舞台背景，他稱有「悼念」之意。最後他談到他最不喜歡的情況，「即使你做得很好，你都只是留在原點，大眾不會原諒你。」似在回應網民在MAMA後批評GD的演出。

