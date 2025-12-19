Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中島裕翔與新木優子被爆地下情3年兼同居 傳元旦嫁人 網民竟擔心女方遇人不淑？

影視圈
更新時間：15:15 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:15 2025-12-19 HKT

32歲前Hey! Say! JUMP成員中島裕翔與同齡女星新木優子被爆正在熱戀，更住同一大廈半同居。新木優子與中島裕翔被指秘密發展地下情長達3年，更傳好事近，有望在元旦嫁人！

中島裕翔曾與年長20歲女星搞母子戀

二人曾於2017年電影《明天的飯在等着我們》中飾演戀人，之後在《SUITS》、《SUITS 2》中多次合作，約3年前關係迅速升溫，並因共同愛好攝影拉近距離。他們主要居家約會，新木優子本月15日生日當日亦與中島共度時光，工作結束後也常返回他所在的公寓。今年夏天，新木優子搬到與中島裕翔住同一棟公寓，而且是樓上一層，開始半同居的生活，雙方事務所未就緋聞及結婚傳聞作出回應。中島裕翔過去曾與年長20歲的女星吉田羊搞母子戀，9年前又曾鬧出醉酒非禮女途人的醜聞，網民擔心新木優子遇人不淑。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
01:54
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
5小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
6小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
17小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 14:12 HKT
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
5小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
22小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
20小時前
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
社會
3小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 10:46 HKT