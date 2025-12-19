中島裕翔與新木優子被爆地下情3年兼同居 傳元旦嫁人 網民竟擔心女方遇人不淑？

32歲前Hey! Say! JUMP成員中島裕翔與同齡女星新木優子被爆正在熱戀，更住同一大廈半同居。新木優子與中島裕翔被指秘密發展地下情長達3年，更傳好事近，有望在元旦嫁人！

中島裕翔曾與年長20歲女星搞母子戀

二人曾於2017年電影《明天的飯在等着我們》中飾演戀人，之後在《SUITS》、《SUITS 2》中多次合作，約3年前關係迅速升溫，並因共同愛好攝影拉近距離。他們主要居家約會，新木優子本月15日生日當日亦與中島共度時光，工作結束後也常返回他所在的公寓。今年夏天，新木優子搬到與中島裕翔住同一棟公寓，而且是樓上一層，開始半同居的生活，雙方事務所未就緋聞及結婚傳聞作出回應。中島裕翔過去曾與年長20歲的女星吉田羊搞母子戀，9年前又曾鬧出醉酒非禮女途人的醜聞，網民擔心新木優子遇人不淑。