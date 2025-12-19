前TVB新聞部台柱罕談情史！爆老公鍾情她一部位 曾被鬧冇新聞觸覺淚崩獲安慰：佢乘虛而入

前TVB新聞主播方健儀近日接受鍾慧冰的網上節目訪問，在節目中她罕談情史，澄清不曾主動追求無綫新聞工程人員老公洪楚恆。她表示：「你快啲畀個機會我澄清，係我老公追我，唔係我追佢。」

方健儀自爆與老公相戀經過

方健儀大談與老公的戀愛史，更親自澄清坊間流傳她「主動出擊」追求老公的講法。原來，兩人的愛情故事，由一罐冰凍的汽水和一次工作上的委屈開始。方健儀憶述，當年任職外勤記者，老公正是新聞車上與她並肩而坐的工程人員。當時她對這位樂於助人、有求必應的同事已留下良好印象，大讚他「好純品」、「好肯幫手」。

方健儀爆老公鍾情她一部位

方健儀更爆笑分享，老公曾向她坦白，當初是被她的「肉腿」所吸引，而非外貌。方健儀笑言：「我以為佢貪我靚，點知佢話因為我有肉地，好mean！」方健儀與老公由同事關係昇華至情侶，原來有著一個戲劇性的轉捩點。她透露，有一次她因工作表現被編輯當眾指責「沒有新聞觸覺」，令她大受打擊。當晚，她與當時仍是同事的老公一同晚飯，在車上忍不住落淚。就在此時，老公溫柔地搭著她的手安慰道：「唔緊要啦，無論如何都會支持你嘅。」就這樣，兩人順理成章地走在一起，方健儀形容老公是「乘虛而入」。

方健儀擇偶條件180度轉變

回顧過往情史，方健儀坦言17歲初戀，年輕時是「外貌協會」，偏愛高大威猛的類型，「我初戀嘅時候，男朋友都好高大威猛，喺隔離班嘅同學嚟。以前好容易，女仔追男仔隔層紗。佢有意思，跟住我就『哦』，都對佢有意思，一齊啦。去到大學有另外一位男朋友，都係……我啲friend話佢似馬景濤。」但隨著年紀漸長，她開始懂得欣賞內在美。她大讚老公非常細心，例如二人仍是同事時，一同用餐會為她遞上紙巾抹乾汽水罐上的水珠，這些微小的舉動都令她覺得對方是一個可以依靠的男人。