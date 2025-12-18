貓王外孫女Riley傳「賣卵」 助尊特拉華達生仔

已故「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的遺孀Priscilla Presley，與前生意夥伴Brigitte Kruse因金錢糾紛而對簿公堂，豈料這場錢銀瓜葛竟惹出大醜聞！Brigitte竟大爆現年36歲的貓王外孫女Riley Keough曾「賣卵」給荷里活男星尊特拉華達的已故妻子姬莉柏斯頓（Kelly Preston），讓他們夫妻倆透過人工受孕誕下幼子Benjamin。

一部積架跑車作為酬勞

據報道，Brigitte在前日（16日）向法庭提交的文件中，聲稱已故貓王女兒麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）的前夫Michael Lockwood告訴她，特拉華達夫婦曾於2010年與麗莎瑪莉接洽，希望能找到新的卵子，令他們能在長子Jett離世後，再誕下一名兒子。Michael更指尊不想要麗莎瑪莉那些「含有海洛英的卵子」（指她曾吸毒），最終他們與皮禮士利家族達成協議，由當時年僅21歲的Riley借卵給尊和姬莉，以換取1萬至2萬美元（約77,799至15.5萬港元），以及一部積架跑車作為酬勞。

Brigitte被批為贏官司不擇手段

消息傳出後，Priscilla的代表律師回應媒體時斥責Brigitte為贏官司不擇手段。她為讓Priscilla收回對她的起訴，已經完全不正當地起訴了Priscilla的兒子、表弟和助理。如今又無端將Riley和尊特拉華達拉落水，律師怒斥：「這些令人憤慨的指控與本案完全無關。Brigitte Kruse及其新律師（她已換過4批律師了）的行為令人不齒，我們一定會在法庭上予以追究。」