鄭俊弘被指係《中年4》「企鵝人」 大賣關子：我覺得佢唱得很好 黃劍文曾因太瘦要「裝假狗」演出

黃劍文、鄭俊弘（Fred）今日（18日）到小西灣為將於1月16日起在戲曲中心大劇院上演合共7場的《為你鍾情》音樂劇綵排，Fred被追問到《中年好聲音4》「TVB藝人賽區」的「企鵝人」是否他本人？他笑指節目播出後不少粉絲及朋友私訊他，問「企鵝人」是他還是周志康，也有人肯定地指「企鵝人」就是他，還大讚他唱歌一直很好聽，Fred故作神秘說：「我覺得他唱得很好。（你在讚自己？）不可以講，哈哈！（給予他多少分數？）滿分，因為每位評判也按燈，5燈直入。」

「企鵝人」有點似周志康

問到那麼多人恭喜如果不是你，會否尷尬？Fred表示不會尷尬，自己也覺得「企鵝人」有點似周志康，但又覺得似古巨基。Fred感到這次矇面賽制可讓大家更留意歌手唱歌，同時能夠令氣氛更緊張，問他是否帶着面罩四處去？他笑言：「是否像蝙蝠俠一樣！我也希望一路戴落去，哈哈！」黃劍文也覺得「企鵝人」很像Fred，「我都希望他贏。」

黃劍文被摸假胸

此外，黃劍文透露音樂劇將由原先6場加至7場，問到會否想再加？他笑言希望可以到世界巡迴演出，到新加坡、英國，最好連美國也可以做。Fred表示張國榮的粉絲遍布全球，相信有很多海外觀眾會想看，可以巡遍世界各地。事隔一年，再次重演，Fred表示，因本身少跳舞，故今次也需要努力練舞，黃劍文透露今次劇情和對白上也有修改過，需要時間背對白，Fred搞笑說：「應該加多些親熱戲，好讓劇中的他與葉巧琳感情線昇華，吸引更多觀眾。」黃劍文身形明顯健碩了，他表示因劇組去年指他太瘦，上次演出時要「裝假狗」，於胸前及臀部加上厚墊，故為了今次演出，事前特意操得比之前健碩。Fred透露上次演出時，大家也趁機在後台抽水，摸黃劍文的假胸，而他也有為今次演出加操，因為有大量跳唱場面要演出，要操練好心肺功能，以免當唱跳完演講對白時喘氣。