朱慧敏女兒兩歲生日！囡囡神遺傳長腿萌爆數蠟燭 肉騰騰囝囝虎視眈眈爆笑搶鏡

港姐出身的朱慧敏在「金牌媒人」林盛斌的撮合下，與心臟科醫生陳良貴醫生在2021年結婚，二人婚後育有一對子女，一家四口幸福滿滿。朱慧敏不時在社交平台分享與一對子女互動影片，寶貝女兒Shera萌態百出，成為網民心中的甜心寶寶。

朱慧敏一對子女成長速度驚人

日前朱慧敏又再貼出新片，今次是為女兒Shera慶祝兩歲生日，兩姊弟成長速度驚人，女兒Shera身形高䠷擁有一雙長腿，兒子Aten似足米芝蓮，虎視眈眈望着生日蛋糕的樣子，相當搞笑。

朱慧敏在家中為女兒舉行生日會

一如往年，朱慧敏繼續選擇在家中為女兒舉行生日會，雖然沒有奢華的佈置，但依然溫馨滿瀉。朱慧敏為女兒Shera穿粉紅間條tee配長牛仔褲，頭上戴一個粉白色蝴蝶髮箍，一家人圍在一起齊齊切蛋糕。滿口BB話的Shera自己為自己唱生日歌，又以英文數出蠟燭的數量。

兒子Aten虎視眈眈望着生日蛋糕

反而兒子Aten表現得非常冷靜和淡定，從媽媽點燃蠟燭，到全家一起唱生日歌，再到吹蠟燭，他一直虎視眈眈望着生日蛋糕，直到媽媽將蛋糕遞到Shera的面前，Aten企圖伸手去摸，幸好媽媽眼明手法及時制止，為這個生日派對增添了不少趣味。

