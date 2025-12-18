洛連納次子Nick穿防自殺背心上庭 被控謀殺父母要求延訊 兩子女首發聲明回應慘劇

《90男歡女愛》導演洛連納（Rob Reiner）與其太太Michele周日被女兒發現於洛杉磯家中遭割喉致死，他們的次子Nick被控謀殺父母。Nick原定於周二首次上庭，但因為在自殺觀察中未通過醫療評估，終延至周三上庭。

提審定於1月7日進行

昨日被控兩項一級謀殺罪的Nick身穿牛仔褲和防自殺背心現身洛杉磯刑事法庭，在歷時3分鐘的聽證會上，戴着手扣的他全程木無表情，並弓着身體坐着。當法官問Nick是否同意放棄快速提審的權利時，他說：「是的，法官大人。」其代表律師Alan Jackson曾為不少荷里活名人打官司，Alan請求法官延期審理此案，因他「需要更多時間」來準備案件。他和檢方已同意推遲提審，提審現定於1月7日進行。Alan強調發生在連納家的案件是一場悲劇，並認為案件涉及非常複雜和嚴重的問題，須徹底並非常謹慎地處理、審查、審視和分析。他更呼籲現時不要妄下定論，要對司法制度、過程，以及受害家庭給予尊重。

連納夫婦的官方死因亦已公布，洛杉磯縣法醫辦公室周三公布的文件證實，夫婦倆死於「多處銳器傷」，兩人的死亡方式都被列為他殺。他們的長子Jake和細女Romy亦打破沉默，他們發表聲明表示：「言語根本無法形容我們每時每刻都在經歷的難以想像的痛苦，失去父母的悲痛和打擊，是任何人都不應該經歷的。他們不僅是我們的父母，也是我們最好的朋友。」他們感謝外界的支持，但亦希望大家尊重他們的私隱。而他們在聲明中，未有提及涉嫌弒親的Nick。

Nick疑有精神病

消息人士透露，Nick自15歲開始吸毒後，連納夫婦一直鍥而不捨地幫他戒毒。近日Nick的精神問題益發嚴重，事發前夫婦參加了名嘴Conan O’Brien舉行的聖誕派對，Nick本來不在受邀之列，但連納夫婦太擔心兒子出事，因而把Nick帶在身邊。但他在派對上表現怪異，更有傳他追問兩奪艾美喜劇視帝的Bill Hader「你叫甚麼名？」及「你是否很出名？」最終引發與父母激烈爭執。

美琪賴恩撰文悼好友

而跟洛連納合作打造經典愛情片《90男歡女愛》的美琪賴恩（Meg Ryan）和比利基斯度（Billy Crystal），都公開悼念好友。美琪在IG公開了一張與洛連納拍攝花絮照，並寫道：「洛和Michele，謝謝你們相信真愛、相信童話、相信歡笑。謝謝你們相信人性本善，謝謝你們深愛着我們的祖國。」至於事發後曾與太太到連納家門前，並被拍到落下男兒淚的比利則發表聲明讚揚亡友，「堅強而果斷的Michele和洛連納夫婦畢生致力於改善我們同胞的生活……他們是一股特別的力量──充滿活力、無私奉獻、鼓舞人心。我們是他們的朋友，我們將永遠懷念他們。」