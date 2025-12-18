Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃

影視圈
更新時間：10:00 2025-12-18 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-18 HKT

內地女星鞏俐在1988年與導演張藝謀拍完電影《紅高粱》後，事業和感情上都曾是最佳拍檔，可惜兩人最終有緣冇份而分手收場，鞏俐在1996年閃嫁富商黃和祥，但兩人在2010年離婚。到了2019年，與法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre再婚，至今感情甜蜜。

鞏俐婚後定居法國

鞏俐婚後隨老公定居法國，還不時結伴參加藝術活動，日前老公在微博貼與二人合照並寫道：「1981年，我第一次受邀來華演出，中國人對音樂的熱愛和團結的力量讓我震撼。2004年在紫禁城，我們讓音樂和歷史完美地融合在一起。到2025年的今天，我的妻子帶我再次走在這世界非物質文化遺產－北京中軸線上，我深刻地感受到她的熱愛，同樣這也是我的熱愛，這種感覺再次震撼且非常美妙。」

相關閱讀：57歲鞏俐偕法籍老公隨馬克龍訪華 零濾鏡生圖流出面部狀態令網民震驚

鞏俐與老公同框有電影感

相中所見，鞏俐穿上深色長大衣，而老公則穿上銀灰色外套，二人分別參觀天安門、天壇及先農壇等景點，期間體驗雙人單車、並肩散步、對視微笑及低頭交談，鞏俐又倚靠在對方身上，洋溢着濃濃的甜蜜氣氛，不少人留言大讚：「好有愛的兩個人」、「好幸福呀」、「真的好恩愛的夫妻」、「這也太般配了，兩個人都不老的」、「鞏俐真美啊！依偎着你像小女孩」、「真的是隨便一拍都是電影感」及「聞到了愛情的香甜。」雖然Jean-Michel Jarre已年過70，但其高大外型和型格打扮，跟小17歲的鞏俐站在一起，依然堪稱俊男美女，非常匹配。

鞏俐曾戀張藝謀結不成婚

鞏俐的情路並不如事業順暢，向太曾透露張藝謀與鞏俐相戀，在「婚姻態度」上出現分歧。向太指鞏俐當時年近30歲，可能加上家庭壓力，因而萌生結婚念頭，但與前妻肖華育有一女的張藝謀，因為第一段婚姻，離婚時拖拉長達六、七年，令他對再婚產生恐懼，雖然向太一度勸說，仍無法讓二人突破困局。而當時鞏俐身邊出現富商黃和祥熱烈追求，最終鞏俐接受對方，二人的婚姻維繫14年結束。有傳當年Jean-Michel Jarre拿出逾億港元向鞏俐求婚，但女方卻表示自己不缺錢，需要的是步調相同的伴侶，還明言：「我每周要做4次有氧運動，你跟得上嗎？」當時已70歲的Jean-Michel Jarre即到醫院體檢，並拿出報告向鞏俐證明自己的體能。而兩人婚後亦十分甜蜜，經常出雙入對，羡煞旁人！

相關閱讀：鞏俐罕有現身上海貼身衫展女王級身材 生圖流出下月滿58歲真實狀態曝光

