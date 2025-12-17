Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜濤演唱會2025｜自爆曾想取消亞博騷 彈出舞台惹尖叫 新歌《BOULDER》打頭陣

影視圈
更新時間：22:01 2025-12-17 HKT
發佈時間：22:01 2025-12-17 HKT

姜濤舉行九場演唱會《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》今晚（17日）在亞博Arena演出頭場，開場亦以其新歌《BOULDER》打頭陣。姜濤明言今年經歷太多，曾有取消開騷的打算，他內心還是喜歡表演，望是次演出讓歌迷釋放情緒，開開心心。

毛舜筠、Sica撐場

頭場全場爆滿，吸引圈中前輩毛舜筠攜女兒捧場，還有何洛瑤（Sica）等藝人欣賞。晚上8時32分開騷，一班身穿白色衫褲的舞蹈員先踏上T字形舞台，大騷舞藝。突然間，姜濤從台底「彈」上舞台，全場「姜糖」（粉絲暱稱）興奮尖叫。姜濤一身黑色服裝打扮，戰衣以水晶點綴並戴上手套閃爆登場，獻唱《BOULDER》後，緊接演唱《白果》、《Master Class》，隨後換上黑色襯紅色珠片絲絨西裝，在煙火下唱《黑月》、《DUMMY》，最驚喜是他唱《鏡中鏡》期間再現煙火效果，引來全場尖叫。

一口氣唱幾首歌，姜濤唱完《以父之名》後，開腔訴心聲，「歡迎嚟到姜濤第二個個人演唱會，其實我興奮咗好耐，等咗好耐，今年無論自己或者大家，都經歷咗好多，有諗過推遲，唔做呢個騷；我心入面係喜歡舞台，喜歡表演，今晚個騷開始，希望大家感受到台前幕後努力，將情緒釋放出嚟，開開心心行出嚟。」然後他唱自己首次有份參與創作的《寂寞圓舞》。

