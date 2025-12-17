佘詩曼翁嘉穗28年後相遇驚艷網民 同屆港姐冠季軍際遇大不同 百億富商老公曾為阿佘「啞仔食黃連」

TVB台慶劇《新聞女王2》前晚（12月15日）播出2小時大結局，主角「Man姐」佘詩曼與一眾台前幕後齊齊現身結局宣傳活動，大會亦有邀請客戶到場，其中1997年港姐冠軍翁嘉穗亦以床褥品牌代表身份出席，相隔多年難得與同屆季軍的佘詩曼相遇，翁嘉穗在IG上載卸任後兩人首次同框合照，隨即引起網民熱議，並大讚兩人依然是美女，保養得宜。

翁嘉穗今年接受新挑戰

翁嘉穗發文寫道︰「今年對我來講比較特別，接受了一些新的任務，新的挑戰，但總有機會再見一些很久沒有見的朋友。繼早前和我的港姐朋友李珊珊飯敘之後，昨晚（11日）我也和與我同一屆香港小姐的佘詩曼見面，還有『新聞女王二』的主角們及台前幕後工作人員，因為昨晚是新聞女王二結局篇播映活動，而我就代表公司出席！所以特別開心，希望此劇集再創佳績，在一月的萬千星輝頒獎典禮，獲得更多殊榮！」

相關閱讀：鄔友正重提同屆港姐冠亞軍爭夫戰 親揭情歸翁嘉穗原因 自嘲冇眼光放棄季軍？

翁嘉穗轉型做女強人

現年51歲的冠軍翁嘉穗轉戰商界成功轉型，當年她當選後不久，就閃嫁比自己大20年的商人鄔友正。而鄔友正旗下公司過往一直是港姐贊助商之一，當年有傳翁嘉穗與亞軍李明慧參選期間一直是好姊妹，1998年李明慧公開表示與鄔友正剛開始拍拖，且將會在數月後結婚，有意與TVB解約。不足一個月，鄔友正就被傳媒影到與同屆冠軍翁嘉穗約會，翁嘉穗更指自己才是男方的正印女友，二人拍拖已接近半年。三人關係撲朔迷離，最後鄔友正出面承認翁嘉穗的女友身份，兩人於1999年在美國拉斯維加斯完婚，婚後育有兩子，早前還慶祝​結婚25周年。對於當年被指追求過袁詠儀和佘詩曼，鄔友正曾在小紅書回應網民：「最大的誤傳，就是我追過袁詠儀同佘詩曼！實情是我從來沒有追過袁詠儀和佘詩曼，咁多年都是啞仔食黃連。」

佘詩曼繼續在演藝路上

而50歲的佘詩曼卸任後就繼續在演藝事業發展，早已成為家花旦，2006年，她憑《鳳凰四重奏》一人分飾四角，在《萬千星輝頒獎典禮2006》贏得第一個「視后」寶座，其後在2014年再憑《使徒行者》飾演「丁小嘉（釘姐）」一角，再次奪得「最佳女主角」獎。不但在電視劇集有出色表現，更成功打入內地市場。直至2023年，她再憑《新聞女王》中「文慧心（Man姐）」一角，以大熱姿態獲得《萬千星輝頒獎典禮2023》再次登上視后寶座。

相關閱讀：佘詩曼上海食飯被偷拍警覺性強 反應意想不到見真實人品 穿緊身上衣盡現曲線如少女