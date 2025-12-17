Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

叱咤2025｜MIRROR 4子續佔「我最喜愛歌曲」半榜 最後五強後日出爐

影視圈
更新時間：15:15 2025-12-17 HKT
發佈時間：15:15 2025-12-17 HKT

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票已於12月15日中午12時展開，樂迷可進入「叱咤投票站」以一人一票為依據，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強。

1月1日即場由觀眾票選

投票截至12月17日中午12時，八強走勢出爐（排名依歌名筆劃序）︰包括Tyson Yoshi／張敬軒《By my side》、盧瀚霆《Lemonade》、姜濤《On a SunnyDay》、林家謙《四月物語》、Gareth.T《用背脊唱情歌》、呂爵安《純銀子彈》、陳卓賢《給千億顆星選中的二人》、張天賦《說謊者》。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票將於本周五（12月19日）中午12時結束，選出最後五強，並於2026年1月1日頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出最喜愛的歌曲。

