76歲陳百祥罕談生死言論驚人　自揭「零牽掛」人生觀：朋友離世當移民

更新時間：14:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-17 HKT

人稱「阿叻」的陳百祥已經76歲，近年逐漸淡出螢光幕，不時現身內地，又拍片放到小紅書，分享生活點滴與人生感悟。日前陳百祥罕有談及對生死的豁達看法，甚至直言不排斥「安樂死」，豁達的態度引發熱議。

陳百祥經歷人生大起大落

陳百祥縱橫演藝界近半世紀，人生起伏如歷練，曾經歷過多次生意失敗、破產，1982年為TVB台慶預演時，遇到嚴重燒傷意外。陳百祥當年被汽油彈的爆炸波及，導致臉部和身體大面積燒傷，住院長達40天。走過生死關頭，令陳百祥看淡生死：「安樂死係你嘅生命掌握你手裏，只要我今日唔高興，我咪安樂死囉！」

陳百祥日前在小紅書分享影片，提到有圈中老前輩離世，陳百祥就當對方移民到好遠地方：「當有一個人移民咗去巴西，你要飛30幾個鐘先去搵佢，你都廿年唔去搵佢啦！」陳百祥活得積極樂觀，笑稱日日贏波贏馬：「點死呀？輸吓輸吓先輸死！」

陳百祥透露死後安排

與黃杏秀結婚46年，二人沒有子女，因此陳百祥面對生老病死非常看得開：「第一我上無高堂，下無仔女，我冇咩牽掛。第二，我覺得生老病死係唯一一樣嘢，你控制唔到。你想病就病呀？你想死就死呀？」陳百祥自豪稱未有老態：「好似我呢啲老得嚟，冇老花、冇甩頭髮，你控制到咩？」陳百祥早於2015年已提過死後在靈堂有Band演奏。

