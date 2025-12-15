Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝頒獎典禮2025丨陳懿德跟緋聞男友投票互撐 羅天宇恨拍爭產戲 與郭晉安父子感強

影視圈
更新時間：23:15 2025-12-15 HKT
發佈時間：23:15 2025-12-15 HKT

緋聞情侶羅天宇與陳懿德近日一同接受訪問，兩人分別憑劇集入圍「最佳男配角」及「最佳女主持」十強。被問及是否會互相支持，陳懿德開心表示一定支持羅天宇，並稱彼此會互相投票。她坦言能進入十強已相當高興，每一位對手都很強，能夠與前輩同台已感幸運，笑說：「希望大家投完前輩們還有票的話，可以考慮一下我。」

羅天宇憑《金式森林》候選「最佳男配角」，他表示競爭激烈，尤其有前輩姜大衛在列，能入十強已很滿足。他笑言一直想拍爭產戲，可惜這次角色沒有相關情節，感到有些可惜。被問到是否知道郭晉安會否出席頒獎禮？他表示不清楚，早前雖曾一起吃飯但未問及此事。他分享與郭晉安合作難得，雖然同場戲份不多，但每次對戲都充滿父子感覺，氣場十足。此外，對於羅蘭被傳離巢TVB是否等同退休，羅天宇稱最近未與她見面，但很開心繼《跳躍生命線》後能再次合作。

在《金式森林》中羅天宇演郭晉安兒子。
天宇不知道羅蘭姐是否離巢。
John哥憑《麻雀樂團》角逐男配。
