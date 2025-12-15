前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員

現年38歲、有「御用宮女」的之稱的李美慧（Vivi），2018年嫁給比自己年長25載的百億富商曾文豪，一躍成為「百億少奶」，經常與老公周遊列國，亦先後為丈夫誕下一對子女，繼而淡出娛樂圈專心照顧家庭。日前李美慧就現身7歲女兒學校的運動會，並在其IG分享與女兒的合照。

李美慧母女裝打氣

從當日李美慧分享的照片中，見到運動場上有不少學生、老師和家長，非常熱鬧，在陽光下兩母女齊齊戴上太陽眼鏡、一起穿上綠色短袖Tee，一身運動裝束，相當醒神！李美慧站在跑道上與女兒同擺出起跑姿勢拍照，未知是否準備親子跑呢？

相關閱讀：38歲「TVB御用宮女」大晒奢華生活 坐飛機頭等艙豪歎魚子醬 子女讀神級幼稚園

李美慧演宮女捱出頭

李美慧曾參選2006年香港小姐，落選後入讀TVB第21期藝員訓練班，因經常在劇中飾演宮女，而有「御用宮女」的稱號。其後毅然轉往內地發展，憑流利的普通話及精通四種地方口音的語言天賦，由小角色做起，最終成功擔正女主角。有指，她曾在一年內接拍10部電影及1部電視劇，年賺過百萬。李美慧婚後為丈夫先後於2018年及2023年誕下大女及細仔，湊成一個「好」字，又安排子女就讀於有「神幼」之稱的聖公會幼稚園，對升讀頂尖小學的記錄極佳，可見她對子女的教育十分重視。

相關閱讀：「御用宮女」李美慧仔女入讀神級幼稚園 每年學費盛惠X萬 同港姐冠軍兒子做校友