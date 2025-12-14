勁爆頒獎禮2025丨黃妍兩日內寫新歌助不敢發洩情緒人士 難忘日本尾站巡唱感動狂哭 黃淑蔓自詡泳衣照夠晒正

黃妍、黃淑蔓今日（14日）出席《勁爆頒獎禮2025》拉票宣傳活動，今年推出了5首歌的黃妍，全數入圍競逐頒獎禮獎項，與同樣有5首歌入圍的李幸倪平分春色，黃妍表示今年是默默耕耘年，會默默唱好歌，讓外界愛上她的作品，亦感謝幕後團隊為她想盡辦法宣傳，同時也要多謝歌迷支持，「我今年做了10站巡唱，包括倫敦，荷蘭、台灣及日本等地，估不到有兩位香港粉絲由倫敦跟到荷蘭，當地人也很感動，因為極少機會在荷蘭聽到廣東歌，最難忘是日本尾站，大家也感動得狂哭。」

《急救學》為大家打氣

問到黃妍可有留意中日關係緊張？她表示沒有留意，交由同事去處理，因為音樂是文化交流。此外，宏福苑火災，大家生活在這城市，不停看新聞也覺得辛苦，令大家難以專心工作，因此早前她用了兩日時間寫了一首歌曲《急救學》放到網上為大家打氣，希望受影響情緒的人或不敢發洩情緒的人也得到幫助。

有更多時間減肥

同場的黃淑蔓覺得會否攞獎是未知之數，但自覺今年比去年有進步已足夠，明年會以衝向女歌手獎作為目標，為自己定下較高的目標。她透露原定聖誕節的工作也取消了，多了時間休息之餘，也讓她有更多時間去減肥，由於運動挑戰原定在12月中推出，卻因為唱片延期至明年二月推出，她的運動挑戰同時也要延至明年二月，她稱現在每天做很多不同類型運動，網球、單車、籃球及跑步等。

派泳照福利要問準公司

問她可有游泳？黃淑蔓說以前很鍾意游水，現在雖然是冬天，但泳池也開放暖水，問她可有儲藏泳衣照？她笑言：「我有貨，要問公司可否讓我公開。」她又指自己的泳衣照很「正！」但卻不願講太多，因她覺得自己現在的身形已很不錯，當然可以操練得更好，「我的泳衣照有基本的比堅尼及游水時所穿的泳衣，因我是實力派歌手，不想大家的焦點放在我的外表上，（派泳照福利能夠吸引更多粉絲？）我的聲音已經很吸引了，我的樣子也甜美，已能夠給予粉絲甜頭。哈哈！」最後她表示沒理由冬天貼泳衣照，還是留待明年夏天才算，傳媒指她身形屆時可能會反彈影響泳衣照的美感？她即肯定地說：「一定不會反彈，我不會讓這件事發生，（公司聽到你這番話會很開心？）經理人聽到直頭是『姨母笑』哈哈！」