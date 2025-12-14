Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「小薯茄」程人富超豪過大禮！金器大晒冷娶拍拖13年女友 X對龍鳳鈪加巨型金豬牌落重本

影視圈
更新時間：12:00 2025-12-14 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-14 HKT

YouTube頻道「小薯茄」台柱、34歲的程人富近年踩入影視圈，曾拍攝多部ViuTV劇集如《IT狗》、《殺手廢J》及《打天下2》等，更成為影圈新星客串多部電影包括《飯戲攻心》、《死屍死時四十四》、《1人婚禮》，甚至組成男團FINALLY，可謂「八足咁多爪」。事業得意的他，去年1月向相識逾15年，向拍拖11年半的圈人女友梁雅瑩求婚，二人籌備近兩年的婚禮，將在今個月舉行，結束13年愛情長跑。程人富昨晚（13日）在社交平台分享過大禮的照片，見到非常落本，單是金器已見到有金擺設、金豬牌、多條頸鍊及吊咀，以及七對龍鳳鈪。

程人富喜帖設計用心

程人富未有公開婚禮日子，只見到喜帖上寫2025年12月，而喜帖設計上非常有心思，可以攝入照片，變成相架，減少日後的浪費。程人富與未婚妻為中學同級同學，二人的一張婚紗照，見到有一班疑似舊同學穿上校服拍攝。

程人富昨日在IG留言：「大喜日子進入最後倒數，今日過大禮有兩位好兄弟陪，提親大成功。過完大禮就可以派帖喇，今次呢個帖就巴閉喇，佢表面上係一張喜帖，其實真係一張喜帖兼相架，想擺我哋合照又得，淨係擺自己相都得，咁張咁靚嘅喜帖就唔使用完就抌（丟）喇。」

程人富加國「回流」返港

程人富早前出席活動時透露，婚禮將在年底舉行，酒席方面已經確定，忙於處理場地布置等問題，兄弟團就由「小薯茄」擔任，同時兼任婚禮司儀。程人富今年初曾與未婚妻到加拿大8星期體驗生活，曾報讀英文課程，最終在多倫多生活幾個月後，程人富與未婚妻決定「回流」返港。程人富曾打趣稱：「終於加拿大回流，諗住去嗰邊靠樣搵食，差啲餓死，所以返香港努力工作（要搵錢搞婚禮），呢三個月真係有好好生活。」

