77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活

台灣資深男星余天日前出席活動時，突然透露自己罹患前列腺癌第三期。他坦言，在愛女余苑綺離世後，他便淡出演藝圈與政壇，並在這段時間默默對抗病魔。如今，他已成功戰勝癌症，恢復健康。

余天完成手術及接受99次電療

余天罕見地分享了他的健康狀況，表示除了進行白內障手術外，更發現罹患前列腺癌。醫生建議他立即處理，因此他決然地做前列腺切除手術。術後，他更持續進行了多達99次的放射治療（電療），終於將癌細胞徹底清除。

他表示，目前每年都會定期追蹤檢查，確保癌症沒有復發的跡象。「我都有叫他（醫生）特別看有沒有癌細胞，現在都沒有了。」余天欣慰地說。他透露自己現在每天能睡滿8小時，身體狀況相當不錯。

余天笑談夫妻分房睡

當談及手術風險與後遺症，余天憶述，當時醫生曾告知他，切除前列腺可能會影響性功能。對此，他十分坦然，並告訴醫生：「那就拿掉吧，反正現在也沒在做。」他更笑著透露，現在與妻子李亞萍分房睡，當被問及是否還有「需求」時，他大方地開玩笑說：「前列腺都沒了，還需要甚麼需求？」展現了豁達樂觀的態度。

除了抗癌成功，余天也透露一年前因為老花與白內障，視力一度模糊不清，在接受水晶體更換手術後，現在的視力已清晰許多。

