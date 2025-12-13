吳綺莉遇意外展示傷勢 被一物傷致見血險直插眼球 聞女兒吳卓林返港傳聞反應曝光

53歲前亞姐冠軍吳綺莉（Elaine）近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴。日前，她在直播中驚爆自己經歷了險些毀容的意外，左眼角更貼著一大塊膠布，更透露差點就傷及眼球。

吳綺莉被樹葉刮傷

從直播的畫面可見，吳綺莉左邊眉尾靠近太陽穴至眼角的位置，貼上了一塊長長的肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2cm。她對鏡頭指著傷口，心有餘悸地透露，自己早前在穿過樹叢時，不慎被看似無害的樹葉刮傷，當下即時見血，險些就傷及眼球。她慶幸地說：「感恩沒有從眼球這裡過，不然的話真的是完蛋了我的眼球！所以感恩每一天，珍惜每一天！」她也藉此提醒粉絲，千萬不要小看大自然的潛在危險。

吳綺莉隻字未提女兒卓林

雖然吳綺莉在鏡頭前樂觀分享「珍惜每一天」的生活感悟，但外界同時亦關心她與女兒吳卓林的關係。有傳與妻子Andi長居加拿大的吳卓林，因生活拮据，已悄悄返港。吳綺莉直播時亦有網民留言問及吳卓林返港傳聞，亦好奇她們母女有否見面，但吳綺莉直播過程中隻字未提女兒，似乎更專注於自己現時的生活，對女兒的動向表現得相當淡然。

