Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

少女時代Tiffany認愛卞耀漢 已穩定交往1年半 公司證實：以結婚為目標

影視圈
更新時間：14:45 2025-12-13 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-13 HKT

39歲青龍獎得獎男星卞約漢與36歲少女時代成員Tiffany正式公開戀情，並透露將計劃結婚。卞約漢所屬經理人公司TEAMHOPE今日（13日）向媒體表示：「卞耀漢和Tiffany目前正在認真交往，並以結婚為目標。」
今日較早時候，韓媒《日報體育》報道指二人計劃於明年秋天結婚，但卞約漢公司透露：「目前尚未正式確定，但兩位演員都表示，一旦做出決定，會第一時間告知粉絲。」雖然官方否認二人已有確實婚期，但有媒體從二人發布在IG上的照片中，發現他們均戴上一款設計簡約的銀製或白金戒指，估計是情侶戒指，相信二人訂製婚戒的日子亦不遠矣。粉絲更估計Tiffany分分鐘會爬頭，比已跟鄭敬淏拍拖13年的秀英更快結婚，成為少女時代隊中首位人妻。

一吻定情

據知二人因去年合作拍攝Disney+韓劇《逆權大叔》而認識，卞約漢飾演對國家滿懷抱負的青年金產，Tiffany則飾演財團理事Rachel Jung，二人在劇中不但有大量對手戲，更有激吻戲份，有網民笑指他們肯定是「一吻定情」。而戲外二人目前亦已穩定交往1年半。

2018年以「Tiffany Young」展開新階段

卞約漢於2011年憑獨立電影《週末勤務》出道，後來憑藉電視劇《未生》、《陽光先生》，以及電影《天眼跟蹤》、《社交恐懼症》中的精湛演技而漸漸走紅，2022年更憑《閑山：龍的出現》一口氣拿下青龍、大鐘、百想最佳男配角獎。而在美國加州出生的Tiffany於2007年以少女時代成員身份出道，2018年以「Tiffany Young」之名展開新階段，成功轉戰戲劇與音樂劇，曾出演韓劇《財閥家的小兒子》、《逆貧大叔》，以及音樂劇《芝加哥》。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
21小時前
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
3小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
00:57
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
6小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
19小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
5小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
9小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
2小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
21小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
2小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
16小時前