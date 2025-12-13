少女時代Tiffany認愛卞耀漢 已穩定交往1年半 公司證實：以結婚為目標

39歲青龍獎得獎男星卞約漢與36歲少女時代成員Tiffany正式公開戀情，並透露將計劃結婚。卞約漢所屬經理人公司TEAMHOPE今日（13日）向媒體表示：「卞耀漢和Tiffany目前正在認真交往，並以結婚為目標。」

今日較早時候，韓媒《日報體育》報道指二人計劃於明年秋天結婚，但卞約漢公司透露：「目前尚未正式確定，但兩位演員都表示，一旦做出決定，會第一時間告知粉絲。」雖然官方否認二人已有確實婚期，但有媒體從二人發布在IG上的照片中，發現他們均戴上一款設計簡約的銀製或白金戒指，估計是情侶戒指，相信二人訂製婚戒的日子亦不遠矣。粉絲更估計Tiffany分分鐘會爬頭，比已跟鄭敬淏拍拖13年的秀英更快結婚，成為少女時代隊中首位人妻。

一吻定情

據知二人因去年合作拍攝Disney+韓劇《逆權大叔》而認識，卞約漢飾演對國家滿懷抱負的青年金產，Tiffany則飾演財團理事Rachel Jung，二人在劇中不但有大量對手戲，更有激吻戲份，有網民笑指他們肯定是「一吻定情」。而戲外二人目前亦已穩定交往1年半。

2018年以「Tiffany Young」展開新階段

卞約漢於2011年憑獨立電影《週末勤務》出道，後來憑藉電視劇《未生》、《陽光先生》，以及電影《天眼跟蹤》、《社交恐懼症》中的精湛演技而漸漸走紅，2022年更憑《閑山：龍的出現》一口氣拿下青龍、大鐘、百想最佳男配角獎。而在美國加州出生的Tiffany於2007年以少女時代成員身份出道，2018年以「Tiffany Young」之名展開新階段，成功轉戰戲劇與音樂劇，曾出演韓劇《財閥家的小兒子》、《逆貧大叔》，以及音樂劇《芝加哥》。