汪明荃羅家英鴛鴦浴罕有肉帛相見 家英哥大爆閨房樂：展開第二人生

TVB台慶綜藝節目《帶阿姐看世界》第三站不丹行程已經展開，汪明荃和羅家英的海量「花式放閃」，實在令人甜在心，不經不覺節目亦來到尾聲，今晚（13日）將播出的不丹篇最後一集，羅家英哥繼續上演花式「上山下水寵妻大法」。

汪明荃羅家英罕有地肉帛相見

在今晚播出的一集，除了安排直昇機Tour 升上4,000 米高空、安排汪明荃遊景點虎穴寺、親身見識藏傳佛教重要聖地，還帶汪明荃到梁朝偉及劉嘉玲結婚的酒店歎熱石浴「鴛鴦浸浴」，汪明荃和羅家英在鏡頭前罕有地肉帛相見，羅家英還大爆「閨房樂」！

羅家英浸浴期間自豪晒白滑小腿

羅家英今次在節目帶太太汪明荃走入不丹、除了一償心願，與汪明荃補拍結婚照外，兩人公然耍足全程花槍，「花式放閃」放題兼海量「連體背影CP照」曝光，鏡頭背後亦是真‧恩愛。在今晚（13日）播出的最後一集，羅家英帶汪明荃補到梁朝偉及劉嘉玲結婚的酒店歎熱石浴「鴛鴦浸浴」。向來擅長搞鬼搞馬的羅家英，浸浴期間除「大腳趷起」自豪晒白滑小腿：「係人都話我隻腿又直又長又靚」，還自爆閒時在家有幫汪明荃做Facial，方便退休後展開「第二人生」。羅家英對老婆全程照顧有加，經常流露愛意滿瀉的眼神，現年80歲的他，在汪明荃落直昇機時、還緊張地孭愛妻落地，相當Sweet。至於汪明荃回饋羅家英的方式亦很特別，得閒窒老公幾句之餘，當羅家英「煩擾」地問汪明荃有甚麼獎勵時，汪明荃竟輕輕的送了家英哥兩巴「掌」大玩食字Gag，之後又大派愛的宣言：「有你陪住我，我點解唔幸福呀？」甜度滿瀉。

汪明荃史無前例展現「戀愛少女Mode」

製作組還直擊了羅家英帶汪明荃Shopping 實況，今次二人來到羊毛披肩專門店，汪明荃即被色彩配搭鮮艷的披肩火速吸引，準備大開買戒，不過就遭羅家英試圖勸阻：「屋企好多架喇」，期間還「唐僧」上身「銀」了汪明荃幾句。汪明荃原本準備收手、乖乖地說「Bye bye」，但睇睇吓依然忍不住「買癮大發」，最終羅家英決定「眼不見為淨」離開店舖，事後見汪明荃滿載而歸時，不但嚇到打咗個凸，還佻皮地向鏡頭做出「錢錢飛走」手勢。今集尾聲，汪明荃會像其他旅站一樣、與旅伴盡訴心中情。搞笑的是，無論對象是「後生仔」還是「老公」，汪明荃都改不掉主持習慣，來個一針見血！汪明荃其中一條是問羅家英：「你話你同我講嘢對牛彈琴，我唔夠關心你定咩？」而羅家英的回應也很直接：「而家你審我？」

