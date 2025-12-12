「二太」蘇恩磁年邁母入院 腎臟出事近況堪憂 需輸血插尿管排尿：進醫院一星期了

TVB資深綠葉蘇恩磁近年憑處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演「二太」成功入屋。蘇恩磁近年活躍於社交平台，不時分享工作日常，以及昔日開工舊照，勾起不少網民回憶。蘇恩磁今日（12日）在IG出PO，透露家人入院的消息，獲網民送上慰問。

蘇恩磁母親入醫院一周

蘇恩磁今日在IG透露：「老媽進醫院一星期了，因為貧血輸了兩袋血，之後又發現她的腎功能有點問題，排尿有障礙要插尿管，昨天醫院終於通知我她的尿片用完了，她可以自己排尿了」。

不少網民見到蘇恩磁的帖文，向她送上祝福：「希望老人早日康復」、「祝老人家身體健康」。另有網民好奇蘇恩磁已屆72歲，估計其母最少年過90歲，難怪老人家最近入院，令到蘇恩磁擔憂。

蘇恩磁初出道做女主角

蘇恩磁早於1973年畢業TVB第二期藝員訓練班，同期同學有盧苑茵、伍衛國等，當時蘇恩磁入行不獲家人支持，希望她繼續升學。蘇恩磁初入行時因外表出眾，獲得不少演出機會，在電視劇《琉璃世界》擔任女主角。蘇恩磁曾轉投佳視和麗的，80年代一度淡出幕前，直到90年重返TVB。

蘇恩磁獲專業演員大獎

蘇恩磁回歸TVB後，變成甘草演員，參演過多部劇集，當中1997年《天龍八部》飾演李秋水，2002年《巴不得媽媽》飾演商映紅，都是其代表作。蘇恩磁於2014年在《萬千星輝頒獎典禮2014》獲頒發「專業演員大獎」，在演藝圈獲得肯定，有指蘇恩磁領獎後，終獲得父親認同其貢獻與付出。

