「黃子華好拍檔影帝」驚現斷崖式衰老  忽然暴瘦面色青灰  跟6月捧大獎紅粉緋緋判若兩人

現年62歲的「金馬影帝」謝君豪演技精湛，早已是公認的好戲之人。他在1997年便憑藉電影《南海十三郎》一舉奪得台灣金馬獎最佳男主角，近年在話題電影《毒舌大狀》中飾演大律師表現精彩，跟黃子華擦出亮眼火花，同樣贏盡口碑。事業上，他今年更榮獲《第19屆香港藝術發展獎》的「藝術家年獎（電影）」，可謂再創高峰。但近日這位影帝被網民捕獲就引來熱議，因為謝君豪忽然暴瘦，更被網民指斷崖式衰老，令人十分擔心其健康狀況。

謝君豪忽然暴瘦極憔悴

日前有網民在健身室巧遇謝君豪，並將合照分享至社交平台。照片中，謝君豪的狀態與以往相比判若兩人，出現斷崖式衰老的跡象。從照片中可以清晰看到，謝君豪的身形明顯「細了幾個碼」，整個人忽然暴瘦，衣衫掛在其單薄的身上，看起來有些許寒背。他的面頰凹陷顴骨突出，臉色呈現青灰色，看起來相當憔悴。此外，他的黑眼圈亦嚴重，眼神略帶疲憊，就連鬍鬚也見斑白，與昔日鏡頭前總是精神奕奕的形象大相逕庭。

謝君豪6月獲獎狀態一流

雖然謝君豪從非走偶像路線，但一直以來都將狀態維持得相當不錯。這次曝光的照片，其蒼老憔悴的模樣與他不久前在銀幕上的形象形成巨大反差，即使在今年6月，謝君豪獲頒藝術家年獎時，狀態亦與現時差天共地。

謝君豪斷崖衰老令人憂心

當時的謝君豪面色紅潤，身型帶點豐滿，眉梢眼角盡顯自信，跟現時的落寞狀態相差得實在太大，令人難以不去為他憂心。不少粉絲及網民見到謝君豪現狀都大感錯愕，紛紛留言表示擔心：「瘦得太誇張了」、「發生什麼事了？」、「希望只是為新角色做的準備」、「豪哥要保重身體啊！」。

