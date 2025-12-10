Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB小花李思欣慶祝象牙婚 同總監老公神還原婚照甫士超凍齡 一原因拒生BB

影視圈
更新時間：23:00 2025-12-10 HKT
發佈時間：23:00 2025-12-10 HKT

現年42歲的李思欣與比自己年長十年的范振鋒，在2011年被發現秘密拍拖四個月，同年便宣布結婚成為夫婦，婚後一直享受二人世界，未有誕下子女。即使兩公婆年齡相差十年，但至今仍十分恩愛，更不時在社交平台放閃，近日李思欣就分享了與老公范振鋒昔日與現在的甜蜜照片，慶祝象牙婚！

李思欣范振鋒冷齡夫妻

從照片可見，李思欣與於去年升任新城知訊台項目總監的范振鋒背對背坐在沙灘上合照，身旁用沙畫了一個大心型，李思欣挨在老公的背部，似是復刻當年兩人拍攝婚照的甫士。李思欣發文寫道：「踏入我倆的第十四年。簡單 平安 陪伴 已是幸福所在！珍惜當下的每一刻！」無論外貌還是身形，二人跟14年前差別不大，可稱得上是圈中的凍齡夫婦。楊秀惠、周家蔚、戴夢夢、陸詩韻等圈中好友亦留言向二人送上祝福。

相關閱讀：40歲李思欣不老童顏零皺紋如食防腐劑 少女味似足入行拍《四葉草2》

李思欣范振鋒繼續二人世界

兩公婆對於生育問題早有共識，范振鋒曾在訪問中笑言去旅行好過生B，並表示教育小朋友不簡單，而且很大壓力，沒有小朋友也可以。而李思欣就直言已沒有生BB的熱情：「身邊媽咪級朋友都羨慕我沒小朋友，我哋有契仔契女，同佢哋玩一樣咁開心」。

相關閱讀：「三太」樊亦敏為慈善獻唱 孖范振鋒、謝家俊融入基層家庭慶中秋

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
影視圈
6小時前
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
影視圈
10小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
8小時前
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
11小時前
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
14小時前
催命符︱遼寧入境客觸發核警報 「護身符」輻射超標1686倍︱有片
00:16
催命符︱遼寧入境客觸發核警報 「護身符」輻射超標1686倍︱有片
即時中國
6小時前
大家樂雙12下午茶優惠！$22歎炸雞髀+金蜜雞翼 晚市老火湯小菜餐減$8
大家樂雙12下午茶優惠！$22歎炸雞髀+金蜜雞翼 晚市老火湯小菜餐減$8
飲食
5小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
2025-12-09 17:22 HKT
豬油不是最邪惡？比拼4種動物油脂升膽固醇風險 冠軍竟是早餐常見食物？
豬油不是最邪惡？比拼4種動物油脂升膽固醇風險 冠軍竟是早餐常見食物？
保健養生
7小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
6小時前