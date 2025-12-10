前TVB小花李思欣慶祝象牙婚 同總監老公神還原婚照甫士超凍齡 一原因拒生BB

現年42歲的李思欣與比自己年長十年的范振鋒，在2011年被發現秘密拍拖四個月，同年便宣布結婚成為夫婦，婚後一直享受二人世界，未有誕下子女。即使兩公婆年齡相差十年，但至今仍十分恩愛，更不時在社交平台放閃，近日李思欣就分享了與老公范振鋒昔日與現在的甜蜜照片，慶祝象牙婚！

李思欣范振鋒冷齡夫妻

從照片可見，李思欣與於去年升任新城知訊台項目總監的范振鋒背對背坐在沙灘上合照，身旁用沙畫了一個大心型，李思欣挨在老公的背部，似是復刻當年兩人拍攝婚照的甫士。李思欣發文寫道：「踏入我倆的第十四年。簡單 平安 陪伴 已是幸福所在！珍惜當下的每一刻！」無論外貌還是身形，二人跟14年前差別不大，可稱得上是圈中的凍齡夫婦。楊秀惠、周家蔚、戴夢夢、陸詩韻等圈中好友亦留言向二人送上祝福。

李思欣范振鋒繼續二人世界

兩公婆對於生育問題早有共識，范振鋒曾在訪問中笑言去旅行好過生B，並表示教育小朋友不簡單，而且很大壓力，沒有小朋友也可以。而李思欣就直言已沒有生BB的熱情：「身邊媽咪級朋友都羨慕我沒小朋友，我哋有契仔契女，同佢哋玩一樣咁開心」。

