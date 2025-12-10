Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

目黑蓮扮肥演打鬥戲 恍如洪金寶上身 導演福田雄一因一事發文闢謠

更新時間：23:15 2025-12-10 HKT
發佈時間：23:15 2025-12-10 HKT

目黑蓮漫改新作真人版《坂本日常》今日（10日）再公開最新預告片，並首度展示主角肥版「坂本太郎」的打鬥場面。片中的目黑蓮以特技化妝化身為發福坂本，預告片中更有由高橋文哉飾演的朝倉新找上門，卻反被坂本打到飛起的戲份。另外，又有肥坂本凌空飛踢的場面，彷彿如洪金寶上身般，雖然身形笨重卻身手了得！目黑蓮受訪時透露，以真人上陣打鬥，跟化了肥妝演繹動作戲，實在有太大分別，坦言演出時難度頗高，但亦表示很喜歡演繹動作場面和喜劇。

影片預定明年4.29日本公映

影片描述一流殺手坂本太郎遇上真愛阿葵後，為她退出江湖，一起經營便利店。卻遭殺手組織追殺，但組織所派殺手朝倉新卻反被坂本招攬為店員。除了目黑蓮和高橋文哉外，還有上戶彩扮演坂本愛妻坂本葵，影片預定於明年4月29日在日本公映。

福田雄一為目黑蓮護航

此外，自早前官宣目黑蓮將參演國際級人氣劇《幕府將軍》第2季後，即樹大招風。接連有多間八卦媒體報道，指他任性參演國際名劇，懶理明年上映的電影宣傳，更指他不顧原定要在明年開拍的《坂本日常》第二部。不過《坂》片導演福田雄一就發文為他闢謠，並寫道：「目黑蓮絕不會背叛他的作品，我們亦絕不會背叛他。」

