Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

釗彤寧要自由唔泊「大碼頭」 欣賞林芊瑩終等到機會合體

影視圈
更新時間：20:20 2025-12-10 HKT
發佈時間：20:20 2025-12-10 HKT

釗彤和林芊瑩今日（10日）出席廣播劇《生成式戀愛》記者會，兩人都是首次演廣播劇，釗彤透露，離開女團Beanies經已半年，這段時間一直專注音樂工作；形容自己現在是獨立歌手，許多工序都要一腳踢，同時自由度比以前高。

釗彤做獨立歌手有辣有唔辣

釗彤續說︰「團體工作時會有不同的意見，獨立去做就有自由度，好處是有話事權，所有事都要全權自己負責。每樣嘢都有好有唔好。我不用洽談工作，有同事幫手，我專心在音樂上，作出決定。（有無想過再簽公司，大樹好遮蔭？）有想過，想了5分鍾後就沒有再想，而且無公司向我招手。自己做住先，現在有練結他，想學各種技能，會繼續努力。」

是次廣播劇的主題曲《雪花》由釗彤填詞，問到為何不爭取主唱？她笑說唱自己作品就可以；廣播劇有許多人參與，能成為其中一份十分開心；又說與林芊瑩早已認識，終於等到合作機會，期待火花。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
10小時前
天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別
00:48
天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別
社會
6小時前
北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮
北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
汕頭9日晚有自建房起火，總共導致四代同堂12人死亡。
00:30
汕頭住宅大火︱12罹難者四代同堂 省政府成立事故調查組
即時中國
6分鐘前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
3小時前
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
影視圈
7小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
2025-12-09 17:22 HKT
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
8小時前
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT