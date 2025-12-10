釗彤寧要自由唔泊「大碼頭」 欣賞林芊瑩終等到機會合體

釗彤和林芊瑩今日（10日）出席廣播劇《生成式戀愛》記者會，兩人都是首次演廣播劇，釗彤透露，離開女團Beanies經已半年，這段時間一直專注音樂工作；形容自己現在是獨立歌手，許多工序都要一腳踢，同時自由度比以前高。

釗彤做獨立歌手有辣有唔辣

釗彤續說︰「團體工作時會有不同的意見，獨立去做就有自由度，好處是有話事權，所有事都要全權自己負責。每樣嘢都有好有唔好。我不用洽談工作，有同事幫手，我專心在音樂上，作出決定。（有無想過再簽公司，大樹好遮蔭？）有想過，想了5分鍾後就沒有再想，而且無公司向我招手。自己做住先，現在有練結他，想學各種技能，會繼續努力。」

是次廣播劇的主題曲《雪花》由釗彤填詞，問到為何不爭取主唱？她笑說唱自己作品就可以；廣播劇有許多人參與，能成為其中一份十分開心；又說與林芊瑩早已認識，終於等到合作機會，期待火花。