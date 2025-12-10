朱智賢大呻請了極品工人姐姐 被反問：冇咩年代唔俾用電話
更新時間：20:45 2025-12-10 HKT
現年39歲的朱智賢（Ashley）曾因被爆「偷食」人夫黎振燁，導致事業大受影響，2023年底她離巢TVB，翌年又宣布與拍拖8年的謝東閔分手，感情至今一直未有着落。朱智賢離巢後積極經營社交網做KOL，更不時分享生活日常，今日（10日）她就在社交網大呻請了一位「極品」的工人姐姐。
入屋一周已問題多多
朱智賢在社交網透露請了一位新的工人姐姐，入屋一星期，但卻問題多多，更一度被對方反問是甚麼年代，不准用手提電話，她在IG限時動態嬲爆寫道：「今日簡直係開拓咗我三觀，工人姐姐問我『而家咩年代呀？唔俾用電話』 我想問香港有邊一個打工仔，喺開工嘅時候可以用電話？然之後再同老闆講以上呢番說話。」
唔帶愛犬落街散步
相隔數小時候，朱智賢再於threads苦呻工人姐姐不帶愛犬落街散步，而她透露與工人姐姐面見時已講明要照顧愛犬，朱智賢表示：「工人姐姐嚟咗一個星期，同我講佢好攰唔帶隻狗落街兼且態度差，你哋會點處理？」網民紛紛留言表示：「咁你叫佢反鄉下」、「搵返佢間公司講吓先」、「現在啲工人姐姐係博炒，等你炒有得賠」朱智賢則回覆網民謂：「真係諗住叫佢返鄉下」、「溝通中，真係好離譜！」、「Interview嗰時講到明照顧隻狗係主要工作，佢仲同我講自己好鍾意狗」；及後，朱智賢在IG限時動態分享自己帶愛犬落街散步的短片。
