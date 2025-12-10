36歲性感女神年花六位數供弟弟讀書 見證大學畢業感動到喊 北上狂吸金年賺數百萬

現年36歲的何佩瑜（Jeana），早年以模特兒身份出道並加入𡃁模戰場，亦是影后張栢芝弟弟張柏文的舊愛，2011年在電影《喜愛夜蒲》的大膽性感演出，俘虜大批男粉絲，成為不少男士心目中的性感女神。近年何佩瑜亦成功轉型，並轉戰內地市場參與劇集和電影演出，除了登上女一之位外，亦在短短大半年已賺數百萬元，收入創高峰。年花數十萬供弟弟讀書的何佩瑜，專程飛赴澳洲見證弟弟大學畢業，令她感動到喊！

何佩瑜親證弟弟大學畢業

日前何佩瑜在其社交平台分享參與弟弟Brian的畢業禮影片，她發文寫道：「親愛的細佬，今日看到你從校長手上接過畢業證書，真的忍唔住流淚了...過係喜悅的眼淚。而在我的腦海入面不停flashback你孩子時的點滴～～一眨眼～～恭喜你順利畢業，邁向人生的新一頁，感謝你的師友們，亦非常感恩你找到了自己的信仰，盡情體驗和享受你的人生旅程吧，家人永遠都是你的後盾～so proud of you～With love」片中所見，何佩瑜身處西澳大學（The University of Western Australia），而她的弟弟就身穿畢業袍，兩姊弟手拖手，何佩瑜就全程啟容滿面，可見感情不錯。

孝順女何佩瑜努力賺錢養家

一向愛錫家人的何佩瑜，入行後就努力賺錢養家，當賺了第一桶金之後，即豪擲十萬送禮物給父母，又不時帶弟弟周圍去，她亦因擔心細佬學壞及感到香港的教育制度不太適合，即使自己有多辛苦，亦堅持每年花費數十萬港元送弟弟到澳洲讀書。如今他的弟弟今年亦大學畢業，何佩瑜任務完成，難怪喜極而泣！

