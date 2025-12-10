內幕｜郭富城與吳鎮宇動真火搏命 罕以基金洗錢內幕創作 連續3天票房冠軍

由英皇電影出品，金像導演麥兆輝編導及五大影帝郭富城、任達華、吳鎮宇、方中信與姜大衛主演的犯罪電影《內幕》，自12月6日上映以來，票房表現出色，成為「華語片單日票房冠軍」及「連續3天華語片冠軍」。

郭富城跆拳VS張文傑MMA

本片罕見以慈善基金洗錢內幕為題材，洗黑錢、買兇殺人、販賣毒品等罪行層層浮現，慈善外衣下隱藏的內幕令人不寒而慄。郭富城飾演的智勇大律師馬迎風凌空飛腿，而吳鎮宇則以能言善辯詮釋心思幹探，兩大影帝相隔25年再度合作，聯手拆解謎團，更有火爆槍戰動作場面，獲影迷力讚「年度最佳對手戲」。而電影公司今日釋出觀眾熱議的動作場面，城城親身上陣離地翻騰，他被張文傑勒頸，又與鎮宇賣力搏鬥。鏡頭一轉，城城與被吊起的陳國邦同場出現，幾位好戲之人瞓身演出。

對於開畫票房成績理想，導演麥兆輝表示：「《內幕》籌備三年，探討慈善背後的議題，希望大家喜歡，更能找到負責任的慈善機構捐款。」監製田啟文亦分享：「希望觀眾看見演員的努力，好像城城特意增重，模擬真實律師，希望呈現更立體的形象；而鎮宇則入型入格，輕鬆駕馭，盡見影帝之間的默契。」

