Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

方力申晒溫馨孕照輕吻老婆巨肚 怕醜被打僅貼一張靚相

影視圈
更新時間：15:45 2025-12-10 HKT
發佈時間：15:45 2025-12-10 HKT

方力申在今年情人節宣布與拍拖兩年多的女友葉萱（Maple）結婚，到了父親節又公布老婆懷孕喜訊，而女兒預計今年年底出世。卸貨在即，繼日前Maple 挺着巨肚現身楊千嬅的演唱會後，準爸爸方力申今日（10日） 再於社交網興奮大晒與太太拍下的一輯孕照，畫面溫馨有愛。

方力申輕吻老婆肚皮

方力申早已預告將會陪老婆入產房生B，而早前他亦透露已為女兒想好英文名叫Isla，萬事俱備，而即將為人父的方力申難掩興奮，今日在社交網大晒一張與老婆拍下的孕照；相中雖然未見Maple 露面，但孕肚已經相當大，二公婆齊齊穿上黑色情侶裝，手上分別帶上一金一銀的結婚戒指，相當搶眼。方力申摸住老婆輕吻她的肚皮，畫面溫馨，十分甜蜜；然而方力申相當怕羞，只post得一張照片，他解釋表示：「@andrewcoffeehouse 係影咗好多靚嘅『大肚』相，但係我唔想俾人打，所以淨係post呢張，嘥咗你喇老友。」網民都紛紛留言送上祝福，並要求睇更多靚相。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
7小時前
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
6小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
22小時前
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
2025-12-09 15:07 HKT
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
21小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
02:17
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
8小時前
汕頭9日晚有自建房起火，總共導致四代同堂12人死亡。
00:30
汕頭住宅大火︱12罹難者四代同堂 事故排除刑事因素
即時中國
1小時前
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
3小時前