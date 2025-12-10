方力申晒溫馨孕照輕吻老婆巨肚 怕醜被打僅貼一張靚相

方力申在今年情人節宣布與拍拖兩年多的女友葉萱（Maple）結婚，到了父親節又公布老婆懷孕喜訊，而女兒預計今年年底出世。卸貨在即，繼日前Maple 挺着巨肚現身楊千嬅的演唱會後，準爸爸方力申今日（10日） 再於社交網興奮大晒與太太拍下的一輯孕照，畫面溫馨有愛。

方力申輕吻老婆肚皮

方力申早已預告將會陪老婆入產房生B，而早前他亦透露已為女兒想好英文名叫Isla，萬事俱備，而即將為人父的方力申難掩興奮，今日在社交網大晒一張與老婆拍下的孕照；相中雖然未見Maple 露面，但孕肚已經相當大，二公婆齊齊穿上黑色情侶裝，手上分別帶上一金一銀的結婚戒指，相當搶眼。方力申摸住老婆輕吻她的肚皮，畫面溫馨，十分甜蜜；然而方力申相當怕羞，只post得一張照片，他解釋表示：「@andrewcoffeehouse 係影咗好多靚嘅『大肚』相，但係我唔想俾人打，所以淨係post呢張，嘥咗你喇老友。」網民都紛紛留言送上祝福，並要求睇更多靚相。

