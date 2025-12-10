Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

叱咤2025 | 「最喜愛的歌曲」15強最新走勢 MIRROR 佔7席位 湯令山憑大熱歌入圍

影視圈
更新時間：14:47 2025-12-10 HKT
發佈時間：14:47 2025-12-10 HKT

《2025叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日假亞博Arena舉行。其中，「我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月8日中午12時啟動，樂迷以一人一票從903全年新上榜歌中選出10強，投票至12月10日中午12時截止，商台今日公布15強最新走勢。

大熱Gareth.T 順利入圍

叱咤樂壇「我最喜愛的歌曲」15強走勢，分別是《By my side》Tyson Yoshi+張敬軒、《Lemonade》盧瀚霆、《On a SunnyDay》姜濤、《下世愛你》洪嘉豪、《手印》MIRROR、《心死了幾百次》江𤒹生、《今繼》柳應廷、《四月物語》林家謙 、《用背脊唱情歌》Gareth.T湯令山、《我看見今晚的月色很美，你呢？》晚安莉莉、《求救的勇氣》陳蕾、《純銀子彈》呂爵安、《給千億顆星選中的二人》陳卓賢、《說謊者》MC張天賦及《暴走女團》COLLAR。雖然MIRROR 今年不會現身叱咤頒獎禮，但見15強當中MIRROR 卻佔7席位，而被視為大熱其中之一的Gareth.T 亦順利入圍。

