TVB上位小花與MIRROR成員有神秘關係？晒床上睡袍合照引熱討：這個組合太夢幻

TVB上位小花陳若思（Amber、前名：陳煦凝），2020年參選港姐前已在電競界及動漫圈薄有名氣，不時在社交網分享噴血泳照。陳若思最終十強止步，之後與TVB簽約，近年加入劇集演出，先後在《新聞女王》與及《刑偵12》，演出受到讚賞。

姊妹團大合照有Jeremy李駿傑

日前陳若思在IG上晒出為好友結婚做姊妹團的相片，相中看到陳若思身穿香檳色緞面平口禮服，她更分享出自己意外接花球的小故事：「記錄我第一次做姊妹，是接收滿滿幸福與感動的一天，但結婚真的挺累，所以本人還是繼續單身，那天特意叫新娘子不要拋花球給我，最後還是掉到我眼前，勉為其難接下了。」不過在姊妹團大合照中，竟然有MIRROR成員Jeremy李駿傑的身影！

相中可見，Jeremy身穿與姊妹團同色系的香檳色緞面西裝，並將漂染了金色的頭髮紮起，完美融入姊妹團中，Jeremy與新娘和姊妹團的關係很好，在朝早接新娘前的影片中，Jeremy與4位姊妹團及新娘子一同穿上睡袍，齊齊在床上合影，畫面十分歡樂。相片曝光後，有不少人好奇Jeremy為何出現，還有陳若思與Jeremy是如何認識外：「Jeremy都有份？」、「估唔到啫喱米竟然都有份仲要係姊妹團？」、「靚女s and 靚仔仔Jeremy。」、「居然有米米？」、「幾個都係中學同學？」而翻查資料，Jeremy和陳若思中學時期同讀明愛元朗陳震夏中學，而且年紀相約，估計應該是中學同學結婚而做姊妹團。

陳若思2020年以「陳煦凝」的名字參選港姐，當時報稱為一名理財策劃顧問，經常在社交網晒名錶，面試時也戴價值炒價炒到六位數字的手錶。陳若思曾活躍於動漫圈多年，扮演過動漫角色外，亦在動漫節擔任過Showgirl。陳若思曾經被傳與富三代兼電競公司老闆鍾培生拍拖，同時被指她平日滿身名牌，生日收幾十萬的勞力士手錶，遭質疑忽然富貴，她則澄清只曾在對方公司工作。陳若思加入TVB後有很大轉變，主持兒童節目《Hands Up》，其後加入J2台（現TVB Plus）成為23位J2ers之一，與何泳芍、胡美貽及廖慧儀合作拍攝真人秀節目《港女野人》，陳若思都有參演劇集，其中在《新聞女王》演援交少女「徐曉欣」獲注意。

