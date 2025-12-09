日本天后濱崎步演唱會最終站澳門場宣布取消 上月上海站被迫停辦 亞洲巡迴演唱會爛尾收場

日本天后濱崎步原定於11月29日在上海舉行的巡迴演唱會，於舉行前一日宣布遭取消，她透露原因為「不可抗力因素」。今日（9日）濱崎步在IG宣布，2026年1月10日的澳門最終場演唱會亦需要取消。

濱崎步澳門演唱會取消

濱崎步今日在IG限時動態表示，2025年6月14日在香港展開的「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-」亞洲巡迴演唱會，本來將以澳門作為是次巡迴演出的最終場，但經過與主辦方的討論，由於各種因素決定取消該演出。她表示：「繼上海演出之後，我們再次給大家帶來了極大的遺憾和不便，團隊和工作人員也感到非常失望，這次得到了亞洲各地觀眾支持的巡演將無法以最終演出的形式結束。我們真誠地道歉，並承諾會安排時間再次見面。對於已經購買上海和澳門演唱會門票的觀眾，我們的團隊正在共同努力，確保您在獲得2026年舉辦的​​巡迴演唱會門票時享有優先權，所以請再耐心等待一段時間。我們將竭盡所能，確保您的遺憾不會白費。」

濱崎步另外亦貼出英文聲明：「致所有TA會員，以及目前無法登入TA應用程式的會員：關於我們在澳門的演出，我有一個通知。我和我的團隊將無法繼續為大家帶來這場演出。對於所有期待這場演出的朋友們，我深感抱歉。但是，我絕對不會放棄未來。」

