姜濤演唱會周邊產品重新設計　連專輯盈利一同捐出

影視圈
更新時間：19:20 2025-12-09 HKT
發佈時間：19:20 2025-12-09 HKT

MIRROR成員姜濤將於12月17日起假亞博舉行合共9場的演唱會《KEUNG TO“LAVA”LIVE 2025》，距離個唱尚餘8天，姜濤正為個唱積極綵排。早前，大埔宏福苑發生五級大火，姜濤透過慈善機構捐出100萬元助災民。今天（9日），MakerVille在官方社交網宣布，為支持受災居民，將把《KEUNG TO“LAVA”LIVE 2025》演唱會相關周邊產品，以及姜濤專輯《COMPOSITION》之盈利，悉數捐予本地募捐平台。

調整個唱周邊產品設計

而在火災發生後，姜濤以「LAVA」為主題的演唱會海報，亦重新設計換成一張全黑底色的照片。主辦單位今日亦表示會調整個唱周邊產品設計，以更恰切方式呈現：「由於重新設計及生產的安排，產品到貨日期將稍為延後。有關最新設計及到貨日期資訊，請留意MOOV官方IG及FB公布。感謝大家的體諒與耐心支持。」


 

