Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品

影視圈
更新時間：10:00 2025-12-10 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-10 HKT

44歲台灣藝人金剛（李信樵）當年來港主持《超級遊戲獎門人》，因廣東話咬字不清，大受觀眾歡迎，其後亦在節目中獲曾志偉重用，曾是曾志偉的愛將之一。金剛自離巢北上發展後，積極拍片經營社交平台，但早前卻曾傳出死訊，最終要現身澄清報平安。金剛的健康狀況受關注，近日他在IG分享一條做身體檢查的影片，發現當中出現「積弱不振」，與金剛的生活習慣有關。

金剛檢查前空腹

金剛前日（8日）在IG公開體檢影片，由於要做胃腸內視鏡檢查，金剛已空腹約一日。金剛表示隨住年紀漸增長，覺得對自己的身體要負責任。金剛所到的健康管理診所有如酒店一樣，在職員帶領下換好衣服，金剛便到諮詢室了解檢查項目，見到當中有約60項檢查，包括「舒眠麻醉」。

相關閲讀：44歲曾被傳死訊男星上機一肚氣 投訴被女職員藉機非禮？撰文怒轟機場XX安排

金剛先進行鼻腔檢查，表示：「因為它細，而且它是軟的。快測是往死裡去嘛，這裡是很溫柔的往裡面去，不太一樣。」之後在「舒眠麻醉」下做胃腸內視鏡檢查，金剛搞笑地稱要在麻醉時測試自己可以堅持多久才入眠，最終數到25秒，便失去知覺，金剛甦醒後即開餐，一解枵腸轆轆。

金剛愛飲咖啡

金剛之後聽取報告，在「自律神經的檢查」中，可以見到自律神經的平衡「積弱不振」，獲建議平日減少攝取咖啡跟茶之飲品，而金剛卻是非常愛飲咖啡之人。金剛完全檢查後，表示今次的體驗是最舒服的一次。

相關閲讀：金剛曾傳死訊現況曝光 火辣舊愛甩拖五年疑餘情未了 公開5項擇偶條件背後藏玄機？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
19小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
16小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
2小時前
「前星夢一哥」變名醫？杭州醫院妙手回春宣傳單瘋傳 網民熱討：何事落到這收場
影視圈
12小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
15小時前
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
2025-12-08 16:19 HKT
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
19小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
16小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
「翠兒威威」 (圖) 馬主陳橋森是周俊樂女友的父親，樂仔當然希望今場能為未來外父贏馬補中。
獨家猛料│周俊樂周三為外父補中？
馬圈快訊
19小時前