「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品

44歲台灣藝人金剛（李信樵）當年來港主持《超級遊戲獎門人》，因廣東話咬字不清，大受觀眾歡迎，其後亦在節目中獲曾志偉重用，曾是曾志偉的愛將之一。金剛自離巢北上發展後，積極拍片經營社交平台，但早前卻曾傳出死訊，最終要現身澄清報平安。金剛的健康狀況受關注，近日他在IG分享一條做身體檢查的影片，發現當中出現「積弱不振」，與金剛的生活習慣有關。

金剛檢查前空腹

金剛前日（8日）在IG公開體檢影片，由於要做胃腸內視鏡檢查，金剛已空腹約一日。金剛表示隨住年紀漸增長，覺得對自己的身體要負責任。金剛所到的健康管理診所有如酒店一樣，在職員帶領下換好衣服，金剛便到諮詢室了解檢查項目，見到當中有約60項檢查，包括「舒眠麻醉」。

金剛先進行鼻腔檢查，表示：「因為它細，而且它是軟的。快測是往死裡去嘛，這裡是很溫柔的往裡面去，不太一樣。」之後在「舒眠麻醉」下做胃腸內視鏡檢查，金剛搞笑地稱要在麻醉時測試自己可以堅持多久才入眠，最終數到25秒，便失去知覺，金剛甦醒後即開餐，一解枵腸轆轆。

金剛愛飲咖啡

金剛之後聽取報告，在「自律神經的檢查」中，可以見到自律神經的平衡「積弱不振」，獲建議平日減少攝取咖啡跟茶之飲品，而金剛卻是非常愛飲咖啡之人。金剛完全檢查後，表示今次的體驗是最舒服的一次。

