EYT之父蔡和平回應曬皮草事件：望能求同存異 被指連累表姪女宣萱發文反問「有必要嗎」

《歡樂今宵》之父、電視製作人蔡和平日前在IG分享晾曬皮草的照片，數十條可看到動物完整頭部及爪的皮草掛於花園位置，舉動引起爭議。蔡和平日前就此在facebook作出回應，亦有提及表姪女宣萱。

蔡和平：我很抱歉

據蔡和平日前分享，這些皮草珍藏屬於前電視台高層太太任平平。帖文中包含任平平笑容滿面與皮草留影的照片，引來愛護動物及反皮草的網民留言批評，更有網民將蔡和平夫婦的行為，拿來跟他們的表姪女宣萱對比，直指雙方在愛護動物的行為上看來南轅北轍。蔡和平就爭議日前在facebook作出回應，亦有提及表姪女宣萱，「有必要讓我的（表）姪女Jessica Hsuan（宣萱）因為與她無關的事情而難堪嗎？」蔡和平亦就爭議道歉：「我很抱歉，我之前分享了我妻子皮草的照片，這讓一些朋友感到不快。」

蔡和平是愛動物之人

蔡和平續指：「我非常欣賞大家對動物福利的熱情和關注，這真的讓我感同身受。我想澄清一下，我分享的皮草都是舊皮草，也就是說，它們來自皮草曾經是時尚界常見元素的年代，那時我對皮草相關的問題還沒有那麼了解。身為動物愛好者，我反對任何為了獲取皮草而傷害動物的現代做法，尤其是一些不必要的做法。我的本意並非提倡使用皮草，而是想反思我們的過去以及不斷變化的時尚標準。我希望我們能在這個問題上求同存異，但仍然在對動物的愛中找到共同點。我希望能夠互相理解，並鼓勵大家繼續對話，探討如何共同支持動物權。」

此外，他亦表示不明為何而受到攻擊，他昨日（8日）再於facebook回應：「我不知道為甚麼我分享了我妻子收藏皮草的故事會遭到攻擊？我並沒有宣傳或鼓勵購買皮草。為甚麼我們不能在意見不一致的事情上求同存異，這樣世界才會更美好呢？」

