宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪

視后宣萱（Jessica）一向是圈中著名的愛護動物之人，不僅家中有多隻領養的寵物，早前大埔宏福苑發生五級大火，她更在社交平台公開表示願意為受影響的家庭提供寵物暫托，善心滿溢。然而，她的表舅父、有「歡樂今宵之父」之稱的資深製作人蔡和平，近日在IG上的舉動，卻似乎與宣萱愛護動物的立場形成強烈對比，更惹來爭議。

蔡和平妻曬皮草畫面驚嚇

日前，蔡和平在IG發布了一系列照片，展示其前電視台高層太太任平平的皮草珍藏。從照片中可見，數十件皮草掛滿了幾個晾衣架，背景似乎是其豪宅的花園。這些皮草款式各異，顏色從深啡、銀灰到金棕色不等，近鏡頭下可見毛色油亮，甚至能看到完整的動物頭部和爪子，畫面頗為驚嚇。照片中，蔡和平的太太任平平面帶笑容，逐一整理這些皮草，心情看似相當不錯。

蔡和平在帖文中寫道：「我看到Peggy和我們的幫傭Rose開心地聊天，她們正在晾曬她幾十年來收集的舊狐狸皮和貂皮圍領！晾曬後，她會挑選一些送給我們的好朋友。」（I can see Peggy talking happily to Rose our Helper as they air her collection of old collar Fox and Mink fur that were collected over the last few decades! After airing she will select a few to give away to our good friends.）

相關閱讀：《歡樂今宵》之父蔡和平欲東山再起？約兩大觀眾至愛台柱密斟 90歲影后剛家中重創回勇派心

動物皮草製作方式屢被質疑

帖文一出，隨即被轉發，並引來網民討論。雖然蔡和平表明這些是太太幾十年來的舊收藏，並打算轉贈友人，但將數十件動物毛皮如此大規模地公開炫耀，引來部份網民批評殘忍。雖然市場上亦有號稱以不獵殺動物的方式製作動物皮草的品牌，但仍有不少動物皮是源自養殖場動物，雖聲稱是「人道皮草」，但亦曾有外媒揭發部份養殖場環境惡劣，形同虐待動物。

事件讓不少人聯想到蔡和平的表姪女宣萱，事關宣萱多年來致力於動物權益工作，形象早已深入民心。如今表舅父高調晒出被視為殘害動物象徵的皮草，可見他們雖是親戚，但似乎在對待動物的態度上南轅北辙，不少網民表示希望宣萱勸導身為公眾人物的長輩，「用舊皮草唔代表唔殘忍」、「唔應該再穿上身同送人，減低宣揚先係最好嘅做法」。

相關閱讀：「EYT之父」蔡和平助手成就驚人 曾封「歡樂今宵大家姐」 投資有道現任公司行政總裁