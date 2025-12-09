Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

65歲三屆影后宣布成為媽媽！貼手抱「女兒」罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-09 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-09 HKT

65歲影后惠英紅從影至今近50年獲獎無數，曾憑電影《長輩》、《心魔》及《幸運是我》三度奪得香港電影金像獎最佳女主角，又憑《血觀音》獲頒第54屆金馬獎影后，不過惠英紅多年來情路堪坷，至今依然是黃金盛女。

惠英紅稱「我領養了一個女兒」

日前惠英紅小紅書突然出PO稱要與大家分享一件喜事：「我領養了一個女兒！」在片中，惠英紅流露一臉慈母笑容，介紹她的「女兒」，原來「女兒」小狗：「随着自己年紀越來越大，我發現自己還是希望能有狗狗陪伴在身邊。」

相關閱讀：65歲三屆金像影后認曾整容「臉上縫89針」  曾患抑鬱5年不出門  自言現在「走路都不行」

惠英紅貼母女相驚爆成為人母

有「黃金盛女」之稱的惠英紅日前驚爆成為人母，她在小紅書拍片稱領養了一個「女兒」：「自從阿囡前幾年走之後，我很長一段時間不敢再養小狗，因為害怕分别，但是隨着自己年紀越來越大，我發現自己還是希望能有狗狗陪伴在身邊，因為狗狗能讓我平靜和快樂，陪它遛彎還能增加我的運動量。於是我便開始尋找深圳哪裡可以領養小狗。 有一天我在網上看到了有朋友說這家醫院有狗狗待領養！我和我妹妹立刻就過去了～ 小狗狗們真的非常的可-愛，也被醫生和姑娘們照顧的很好！」

惠英紅「女兒」年紀尚小未能接回家

惠英紅又稱因「女兒」年紀尚小，醫生稱待她長大一點才可以接回家，惠英紅日前專登到醫院探望，看到「女兒」的一刻，她的臉上流露慈母的笑容：「這就是一胎四隻，那其中呢有一隻是我『女兒』『女兒』真的很漂亮，鼓囊囊的肚子，肥嘟嘟，我的『女兒』是特別小，我不知道為甚麼我挑的永遠都是挑最小的那隻，不過院長說不能給我，要等到它能自己吃狗糧的時候才給我，所以我每個禮拜有空我都過來看ㄧ下。」

相關閱讀：63歲惠英紅頭靠小鮮肉輕倚甜笑！身體一部位黐到實 傳身家過億多年情路坎坷

惠英紅曾自言是「感情絕緣體」

曾三奪金像影后的惠英紅早年曾有圈外男友，不過因為惠英紅曾全裸拍寫真，男友未能接受而分手收場。1989年惠英紅與比她細七年的黃子揚譜姊弟戀，當時盛傳黃子揚一腳踏四船，又傳他與已故女星陳寶蓮偷食而被惠英紅狠飛，惠英紅一度公開指黃子揚「劫財劫色」，稱與黃子揚拍拖是人生最大污點。已經單身多年的惠英紅雖然曾自言是「感情絕緣體」， 她曾被問對另一半的要求，直指不求對方是富翁，因為自己早已是半個富翁，她還希望另一半比自己年紀大，因為不想「湊仔」，亦不介意對方離婚或喪偶。

 

