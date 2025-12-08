Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好聲音4丨TVB藝人賽區下周登場 參賽者蒙面出戰身份掀熱話 兩大視帝疑空降憑一細節秒速被悉破

影視圈
更新時間：20:30 2025-12-08 HKT
發佈時間：20:30 2025-12-08 HKT

TVB真人騷《中年好聲音 4》昨晚（7日）播出的第三集「決戰大灣區」，再誕生多兩名5燈選手，分別為朱珠《如果沒有 你》及雷小雷《唯一》，當中35歲、網絡音樂主播雷小雷超強唱功贏盡好評，一開聲已令評審之一的谷婭溦率先撳燈，就連出名是「手緊王」的周國豐亦以「接近 Hi-fi發燒」來形容雷小雷的靚聲。

多位藝人戴着面具化身蒙面歌手出戰

「決戰大灣區」播映完畢後，下集將播出「決戰TVB藝人賽區」，在預告片上，分別播出多位藝人戴着面具，化身成為蒙面歌手出戰，當中有人演繹《你是我的眼》、《誰來愛我》與及《Touch》，同時聽到周國豐讚其中一位藝員「我係聽到好舒服，海兒還讚「白眉魔王」「你聲音嘅質感同講故事嘅技巧做幾好。」預告片播出後，不少網民留言對參賽藝人的身份作出揣測。

相關閱讀：中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒

參與藝人首次演唱均戴上「動物面具」

在新一季《中年好聲音 4》上增設「盲選」，每位參賽者均只能以「歌聲」吸引評審撳燈，獲得0-1燈的參賽者將立即被淘汰，2-4燈選手入等候區等待翻盤機會，5燈選手將可直接晉級。同時還加插了兩個全新賽區，分別是「美加澳賽區」與及「TVB藝人賽區」，所有參與藝人首次演唱時，均會戴上不同款式的「動物面具」，在預告片播出後，不少觀眾們都很好奇「蒙面歌手」們的身份。

「蒙面歌手」預告片公布後身份被熱估

昨晚公布了三位「蒙面歌手」的演出片段後，有網民在小紅書開PＯ並說：「這3位我覺得都很明顯，一聽聲音心裡就已經有了人選，雖然不一定100%，第一位：林、第二位：羅、第三位：陳。但有人說：「陳展鵬、羅天宇和張振朗（絕對這三位）。」、「我都覺得是這三位。」、「 因為變換那兩個字熟悉煎Pan的人一定能聽出來，還有唱歌的動作，抬下顎的角度！羅天宇的身姿聲音也好辨認！『哪有』那兩個字一聽就是振朗。」、「第二個應該是天宇。」、「聽起來很像，我剛才也覺得。」「最後一個又似區永權，同埋fred應該唔需要上。」、「羅天宇都係時候要力捧了吧，又靚仔又好戲唱歌又好聽。」

相關閱讀：中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅

